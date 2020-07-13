جافزا تسجل نمواً بنسبة 10.6٪ في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية



سجلت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المركز الرائد للأعمال والخدمات اللوجستية، مؤخراً نمواً بنسبة 10.6٪ في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، بقيمة أعمال إجمالية بلغت 37.6 مليار درهم؛ على الرغم من التحديات الكبرى التي واجهت الاقتصاد الإقليمي والعالمي في الآونة الأخيرة.

وتضطلع أكثر من 1000 شركة من 96 بلداً بدور محوري في قطاع مبيعات التجزئة والتجارة العامة في جافزا، مستفيدة من بنيتها التحتية الفريدة ذات المعايير العالمية، ما جعل منها موقعاً مثالياً لتأسيس وتشغيل الشركات التجارية. وتتوزع شركات قطاع مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية في جافزا على حسب بلد المنشأ إلى العديد من المناطق؛ حيث أن حوالي 39٪ من تلك الشركات من منطقة الشرق الأوسط، و30٪ من آسيا، و15٪ من أوروبا، و9٪ من أمريكا الشمالية، و7٪ من إفريقيا، و1٪ من أوقيانوسيا. وتوظف تلك الشركات مجتمعة ما يزيد على 10,000 شخص، ويبلغ مجموع مساحات المرافق والمقرات التي تعمل بها حوالي مليوني متر مربع.