"بينزا" تعلن عن الفائز في مسابقة "اربح شقة فاخرة"

أعلنت بينزا، علامة البيتزا التي تأسست حديثًا في دبي، عن الفائز بشقة فاخرة في "ماج 5 بوليفارد – دبي الجنوب". وكان العملاء قد شاركوا في الحملة من خلال طلب مزيجهم المفضل من البيتزا الصحية مباشرةً من الموقع الإلكتروني (www.pinza.com)، أو صفحة "بينزا" على الإنستغرام ( (@itspinzaأو من "ديليفرو"
وانطلقت المسابقة في 26 يناير وحتى 6 يونيو، وتلقت الشركة خلالها طلبات لأكثر من 100 ألف عميل تأهلوا جميعهم للسحب الذي فاز فيه ستيفان طوبيا بعد أن تقدم بطلبين له في 5 يونيو و 29 مايو. وتزامن طلبه يوم 29 مايو مع عيد ميلاد زوجته، ليصبح المالك المحظوظ للشقة الجديدة. ويسعى ستيفان دائمًا للاحتفال بالمناسبات السعيدة، وحالفه الحظ في عيد ميلاد زوجته.
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