الامارات | آخر مريض يغادر مشفى الإمارات الميداني بدبي باركس آند ريزورتس

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مريض يغادر مشفى الإمارات الميداني بدبي باركس آند ريزورتس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر آخر مريض ضمن الدفعة الأخيرة، المكونة من ١٧ شخصا، من المتعافين من كورونا، مستشفى الامارات الميداني بدبي باركس اند ريزورتس وسط احتفاء فني أعده الطاقم الطبي تخلله وداع بالورود.

كما غادر جميع أعضاء الكادر الطبي للمشفى بعد ملازمة العمل طوال ٣ أشهر متواصلة بحسب ما ذكرت لـ"الإمارات اليوم" المدير الطبي لمستشفى الإمارات الميداني الدكتورة شيرين الزعابي.

من جهته أكد المدير التنفيذي التشغيلي لمستشفى الإمارات الميداني الدكتور مبارك الدرمكي، أن المشفى عالج ٢٣٠٠ مريض، مشيرا الى أن نسبة الإصابة بين الكادر الطبي"صفر".

وقال آخر المرضى المتعافين من كورونا بمشفى الإمارات الميداني نور الدين إمام"مصري": "قضيت ١٤ يوما في أيد أمينة، شكرا الإمارات".

Advertisements

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news