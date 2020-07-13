الامارات | فتح تأشيرات السياحة على مستوى الدولة قريبا

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح تأشيرات السياحة على مستوى الدولة قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المتحدث الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية العميد خميس الكعبي، أن يتم إتاحة خدمات تأشيرات السياحة على مستوى الدولة، في القريب العاجل، حيث من المتوقع أن تدخل تدريجيا وتدخل حيز التنفيذ تماشيا مع درجة التقدم والتحسن الحاصل في ملف مكافحة فيروس "كورونا" والتعايش مع هذا الفيروس.

وحول وجود قائمة دول آمنة يمكن للأفراد زيارتها في الوقت الحالي، نصح الكعبي الأفراد بعدم السفر في ظل هذه الظروف وهذه السنة الاستثنائية إلا للضرورة، لافتا إلى أن قائمة الدول ترتبط بدرجة الخطورة ومدى انتشار الفيروس فيها وهي متغيرة تخضع للتحديث بشكل دوري وترتبط بحجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد.

وبشأن طبيعة إجراءات عودة المقيمين المتواجدين في الخارج إلى الدولة، أوضح الكعبي أنه يتوجب عليهم قبل القدوم تلبية اشترط فحص كوفيد 19 ، وهناك مراكز معتمدة في بعض الدول، والتقديم على طلب عودة عبر النظام الذكي للهيئة.

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في سياق متصل أكد الكعبي، استئناف العمل بالإجراءات التي كان معمول بها قبل تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها تجديد بطاقات الهوية والإقامة، لافتا إلى أن الفحص الطبي يعد شرطا أساسيا لتجديد إقامة الوافدين في الدولة، وقد أتمت مراكز الفحص استعداداتها لاستقبال المراجعين، لاستيفاء هذا الشرط من شروط تجديد الإقامة.

ودعا الكعبي الأفراد إلى الاستفادة من الخدمات الذكية التي توفرها الهيئة ومراكز الخدمة أتمت استعداداتها لاستقبال المراجعين، واتخذت كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة تواجدهم في المركز .

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