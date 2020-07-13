الامارات | وفاة شخصين وإصابة 12 في حادث انحراف حافلة بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين وإصابة 12 في حادث انحراف حافلة بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخصان وأصيب 12 بإصابات متفاوتة، إثر انحراف حافلة صغيرة، واصطدامها بالحاجز الإسمنتي، ثم تدهورها بأحد مسارات شارع الشيخ زايد عند جسر المنارة باتجاه جبل علي.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً بالحادث صباح أمس، فانتقل إلى مكان الحادث مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث، وجمع الأدلة، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما نظمت الدوريات المرورية حركة السير والمرور، وعملت على تأمين الموقع، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إليه لأداء مهامها.

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إلى ذلك، أفاد المزروعي بأن بلاغاً آخر ورد إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة صباح أمس، باصطدام مركبة خاصة بشاحنة من الخلف في شارع الخوانيج، ما نتج عنه انحشار سائق المركبة وتعرضه لإصابات بليغة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ تم إخراجه ونقله فوراً لمستشفى راشد لتلقي العلاج.

إصابة سائق في تصادم مركبة وشاحنة على شارع الخوانيج.

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