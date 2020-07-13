الامارات | 401 إصابة جديدة بـ «كورونا» و492 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 401 إصابة جديدة بـ «كورونا» و492 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 50 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 401 إصابة جديدة بالفيروس، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 54 ألفاً و854 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 333 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 492 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 45 ألفاً و140 حالة.

من جانب آخر، كشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عن تأمينها نحو 6000 متر مكعب من معدات الحماية الشخصية طوال فترة جائحة كورونا، إضافة إلى نحو خمسة ملايين «عدة مسح وفحص لـPCR»، وتوفير أكثر من 400 جهاز تنفس، إضافة إلى 24 ألف متر مكعب من سعة التخزين الإضافية لاحتواء الأجهزة، مشيرة إلى أن تأمين الموارد المناسبة يشكل عاملاً رئيساً في قدرة «صحة» على فحص المصابين وعلاجهم، وحماية المجتمع بشكل عام.

وأوضحت الشركة، التي تدير مستشفيات أبوظبي الحكومية ومعظم مراكز فحص «كورونا»، أن القدرة الاستيعابية جزء أساسي من استراتيجية مواجهة «كوفيد-19»، مشيرة إلى أنها عززت قدرتها طوال فترة الجائحة بإضافة ما يقارب 11 ألف سرير في المرافق والمستشفيات الميدانية والمخيمات ومرافق الحجر الصحي والمرافق الخاصة.

وتابعت أن الأسرّة التي أضافتها توزعت على 1289 سريراً في مرافق للحجر الصحي، و1200 سرير في مستشفى الإمارات الميداني، و1198 سريراً في مستشفى محمد بن زايد الميداني، و6306 أسرة في المرافق التي سلمتها للقطاع الخاص، إضافة إلى 1000 سرير في مستشفى مركز أبوظبي للمعارض الميداني.

وأكدت «صحة» أنها وضعت منذ بداية الجائحة مقدراتها كافة، من مرافق وتجهيزات وكوادر طبية وتمريضية وإدارية لخدمة أفراد المجتمع.

50 ألف اختبار «كوفيد ـ 19» أجرتها «الصحة» ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص.

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