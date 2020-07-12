الامارات | «التربية» تمنح طلبة الـ 12 فرصة لتحسين معدلاتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تمنح طلبة الـ 12 فرصة لتحسين معدلاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن منح طلبة الصف الـ12 «التعليم المستمر المتكامل (المسار الأكاديمي/‏‏ مسار الدراسة المنزلية) فرصة ثانية لتحسين المعدل النهائي، بعدما شكا طلبة الرسوب أو تدني معدلهم مع نهاية العام الدراسي.

ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي بـ«تويتر» أنها قررت منح فرصة لطلبة التعليم المستمر المتكامل المسار الأكاديمي، ومسار الدراسة المنزلية، الراغبين في تحسين معدل نهاية العام الدراسي 2019 – 2020، حرصاً منها على دعم مسيرة التعليم للدارسين في التعليم المستمر والمتكامل، وذلك من خلال التقدم لامتحان يعقد في مراكز متخصصة للاختبارات، سيعلن عن آلية التسجيل له وموعد تطبيقه لاحقاً.

وكان طلبة في التعليم المستمر، دشنوا «هاشتاق» على مدار اليومين الماضيين تحت عنوان «#طلبة_التعليم_المستمر_مظلومين» تصدر ترند الإمارات بأكثر من 6000 تغريدة.

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وأكدوا تعرضهم للظلم في احتساب معدلاتهم، مطالبين الوزارة بإعادة النظر في النتائج، حفاظاً على مستقبلهم، وحتى لا يضيع مجهودهم طوال السنوات الماضية.

وركز الطلبة، خلال مشاركتهم في الـ«هاشتاق»، على وجود تدنٍّ في الدرجات، حيث كانت لم تتعد درجات أغلبية الطلبة الناجحين نسبة الـ 60%، رغم أنهم أدوا الاختبارات بشكل جيد، لافتين إلى أن الوزارة حرمتهم فرحة نجاحهم وتخرجهم.

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