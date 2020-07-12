افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مسار 2020 لمترو دبي. وأقيم حفل خاص يوم 8 يوليو 2020 بهذه المناسبة، حضره هنري بوبار لافارج، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ألستوم، والإدارة العليا لتحالف إكسبولينك عبر تقنية مؤتمرات الفيديو.

ووجّهت شركة ألستوم تهنئة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي بمناسبة افتتاح المشروع الذي انطلق في يوليو عام 2016، ونفّذه تحالف إكسبولينك الذي يضمّ شركة إكسيونا الإسبانية وجولرماك التركية بقيادة ألستوم؛ ويتألف المشروع من خطٍ يمتد بطول 15 كيلومتر، منها 11.8 كيلومتر فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومتر تحت مستوى سطح الأرض، ومحطة تبادلية مع الخط الأحمر. ويضم المشروع سبع محطات منها محطة جبل علي ، ومحطة المترو المتميزة في موقع إكسبو. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 11 مليار درهم.

وفي إطار التحالف، تولّت ألستوم مسؤولية تكامل نظام المترو بأكمله، بما في ذلك توريد 50 عربة قطار متروبوليس تمت صناعتها في موقع ألستوم بكاتوفيتش البولندية، وإمدادات الطاقة، ونظم الاتصالات والإشارة، ونظم التحكم التلقائي بالتذاكر، وأعمال السكة، وأبواب المنصة، مع كفالة لثلاث سنوات على النظام بأكمله، إضافة إلى تحسين المسار الحالي للمترو عبر تطوير إمدادات الطاقة، ومختلف نظم الاتصالات والإشارة وأعمال السكة. ويبلغ طول كل القطار 85.5 متر، ويضم خمس عربات بسعة تصل حتى 696 راكباً[1].

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وفي تعليقه، قال مسلم ياكيزان، نائب الرئيس الأول لأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى لشركة ألستوم: " نحن فخورون للغاية بتسليمنا أسرع مشروع مترو جاهز في العالم. يُظهر مشروع الطريق 2020 التزام دبي بتوفير نظام شبكة سكك متكاملة لسكانها وزوارها ، وما زلنا ملتزمين بتزويد هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأكبر قدر من الدعم في رحلتهم للتنقل الأكثر ذكاء ومراعاة للبيئة".

يوفّر القطار تجربة متميزة للمسافرين بفضل ممراته الواسعة، وأبوابه ونوافذه الكبيرة، وفئاته الثلاث: الفضية، والعائلية، والذهبية. ولتعزيز مراعاته للبيئة، تم تزويد القطار بنظام كبح كهربائي بالكامل، وإنارة بتقنية LED، وغيرها من الابتكارات الكفيلة بتخفيض استهلاك الطاقة.

وتعتبر ألستوم شريكاً مثالياً على المدى الطويل لتطوير مشاريع النقل وسبل التنقل في دبي؛ وسلّمت ألستوم خط الترام في دبي، وهو أول نظام ترام متكامل في الشرق الأوسط، وأول مسار في العالم دون أسلاك كهربائية هوائية، والذي تم افتتاحه في نوفمبر 2014. كما تتولى ألستوم مسؤولية صيانة نظام ترام دبي لمدة 13 عاماً.