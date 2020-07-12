5 مختبرات ابتكارية لـ"إقامة دبي" تناقش ما بعد "كوفيد 19"

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نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، متمثلة بإدارة العمليات الإدارية، ومركز الإبداع والابتكار، سلسلة من المختبرات عن بعد، تحت عنوان «عمليات وخدمات إقامة دبي ما بعد كوفيد 19»، والبالغ عددها 5 مختبرات ابتكارية، شارك فيها 277 مشاركاً من مساعدي المدير العام والنواب ومديري الإدارة والموظفين من مختلف المستويات الوظيفية. وتأتي هذه المختبرات، بهدف حصر التحديات بعمليات وخدمات الإدارة، التي نشأت نتيجة جائحة كوفيد 19، وإيجاد حلول ابتكارية غير مسبوقة لعمليات التحسين والتطوير، للاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد 19، حيث بلغ عدد التحديات التي تم رصدها خلال المختبرات، 32 تحدياً. وتم خلال المختبرات، مراجعة أداء كافة العمليات والخدمات في الإدارة، والاطلاع على مؤشرات الأداء وفرص التحسين، كما تم الاطلاع على تقارير أفضل الممارسات المؤسسية خلال فترة جائحة كوفيد 19. وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، لديها إمكانات وحلول استباقية، مكنتها من مواجهة جائحة كوفيد 19، بكل قوة وصلابة، وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة. ومن جانبه، أكد العقيد عبد الصمد سليمان نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل أنه تم التوصل ضمن مخرجات مختبرات الابتكار، إلى أفكار مبتكرة، بلغت 110 أفكار جديدة حتى الآن، في كافة المجالات المرتبطة بعمل إقامة دبي، منوهاً بأن سلسلة المختبرات ما زالت مستمرة، حيث سيتم تبني أفضل الأفكار، وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع.