الامارات | «رأس الخيمة العمالية» تصدر أحكاماً في 432 قضية عمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن «رأس الخيمة العمالية» تصدر أحكاماً في 432 قضية عمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المحكمة العمالية أصدرت أحكاماً قضائية في 432 قضية عمالية، من أصل 436 قضية عمالية، خلال النصف الأول من العام الجاري، نسبة فصل تصل إلى 99.10%، في القضايا العمالية المتداولة بالمحكمة».

وأوضح أن حجم القضايا العمالية تسير بشكلها الطبيعي في الإمارة، خلال الفترة الماضية، حيث نظرت المحكمة العمالية بـ436 قضية، منها 353 قضية في المحكمة العمالية الجزئية، و83 قضية في المحكمة العمالية الكلية، حيث فصلت في 351 قضية في المحكمة الجزئية، و81 قضية في المحكمة الكلية، ليصل إجمالي عدد القضايا المفصولة 432 قضية عمالية.

وأضاف أن نسبة إنجاز القضايا تصل إلى 90%، في اليوم، بالمحكمة العمالية، والتي تحكم بالجلسة المحددة ذاتها بعد إحالتها من مكتب إدارة الدعوى، مبيناً أن تخصيص قاضٍ مشرف في إدارة الدعوى بالمحكمة العمالية، أسهم في تجهيز الدعاوى، وإحالتها للمحكمة مستوفاة المستندات كافة.

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ولفت إلى أن محاكم رأس الخيمة أصدرت، في يونيو الماضي، 547 حكماً قضائياً منذ تفعيل نظام التقاضي (عن بُعْد)، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي المباشر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدائرة، حفاظاً على صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها.

وأوضح أن البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن التفتيش القضائي أظهرت أن إجمالي عدد الأحكام القضائية، الصادرة حسب درجات التقاضي، بلغ 547 حكماً قضائياً، خلال شهر يونيو الماضي، منها 15 حكماً صادراً من محكمة التمييز، و103 أحكام من محكمة الاستئناف، و429 حكماً من المحكمة الابتدائية، فيما بلغ عدد الأحكام القضائية الصادرة، خلال شهر يونيو من العام الماضي، 307 أحكام، منها 12 من محكمة التمييز، و73 من محكمة الاستئناف، و222 من المحكمة الابتدائية.

وأشار إلى أن عدد القضايا المفصولة، حسب المحاكم المتخصصة، بلغ، خلال الشهر الماضي، 45 قضية مدنية، و111 قضية تجارية، و234 قضية عمالية، و56 قضية أحوال شخصية وتركات، و90 قضية باليوم الواحد، وخمس قضايا بالمطالبات الصغرى المدنية والتجارية، وست قضايا بالأمور المستعجلة، فيما أظهرت إحصاءات الفترة ذاتها من العام الماضي، الفصل في 47 قضية مدنية، و79 قضية تجارية، و46 قضية عمالية، و75 قضية أحوال شخصية وتركات، و57 قضية باليوم الواحد، وثلاث قضايا بالتنفيذ.

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