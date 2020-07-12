- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي العمالية» تسلم 170 مليون درهم مستحقات 26800 عامل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من تسليم مستحقات مالية لنحو 26 ألفاً و800 عامل، بإجمالي 170 مليون درهم، وذلك في إطار تطبيق الآلية المستحدثة لاستيفاء حقوق العمال الذين لا تتوافر لديهم حسابات بنكية، تماشياً مع استدامة الأعمال عن بُعد خلال الفترة الراهنة، تطبيقاً للتدابير الوقائية والإجراءات المتبعة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتضمن الآلية المطبقة تسريع إجراءات حصول العمال على مستحقاتهم المالية، وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم، من دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، إذ يتم تسليمها لهم عن طريق بريد الإمارات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «أبوظبي العمالية» تسلم 170 مليون درهم مستحقات 26800 عامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.