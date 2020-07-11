برميجياني فلورييه تدعم عالم الوقت الثمين بإصدار توندا جي تي الأنيق

قامت دار الساعات السويسرية "برميجياني فلورييه" بإهداء عالم الوقت الثمين، إصدار توندا جي تي الأنيق، وذلك على هامش بعد الإطلاق الناجح لأول ساعة يد بالتقويم الهجري في العالم، وساعات توندا 1950 توربيون دابل وتوريك توربيون سلايت. تجمع ساعة Tonda GT الجديدة بين روعة التصميم والكفاءة العالية.

تتوفر ساعة Tonda GT في ثلاثة إصدارات رياضية متميزة وأنيقة، في علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول وساتاني التشطيب أو الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، تجسد سنوات خبرة برميجياني وروح التصميم التي تلتزم بمعايير النسبة الذهبية. شكل العلبة مستوحى من ساعةTonda Chronor ، التي حازت على جائزة Chronograph Watch في جائزة جنيف الكبرى لصناعة الساعات الراقية في عام 2017. عملت برميجياني فلورييه مع مصمم خارجي هو "دينو مودولو"، لتعديل أسرارها التصميمية، ما أسفر عن علبة معدلة بعروات محدثة وسوار مدمج مصمم بشكل مريح لراحة قصوى. تأتي الساعة بطارة أخدودية تستحضر إحدى أيقونات برميجياني فلورييه الأخرى - مجموعة Toric – ويتم تشطيب الميناء بنمط غيوشيه "clou triangulaire". تتوفر كل الساعات بسوار مصقول ساتاني التشطيب أو بحزام مطاطي بشعار يستحضر التشطيب على الميناء.

تعمل ساعة Tondagraph GT بعيار PF043 الأوتوماتيكي وتجمع بين اثنين من أنفع التعقيدات في صناعة الساعات - التقويم السنوي والكرونوغراف. إنها توليفة استثنائية ومرة أخرى تملأ برميجياني فلورييه فراغًا في عالم صناعة الساعات بتقديمهم معًا بمستوى جودة قلّ من ينافسه، وبسعر استثنائي. يعرض الميناء كمًّا كبيرًا من المعلومات ويبقى مقروءًا: يحتوي على عقارب على شكل دلتا بطلاء أسود مضيء تشير إلى الساعات والدقائق، إضافة إلى الثواني الصغيرة وميناءين فرعيين لوظيفة الكرونوغراف، وفتحة كبيرة للتاريخ عند الساعة 12. وللفت الانتباه إلى وظيفة التقويم السنوي، يتم عرض التاريخ والشهر بلون برتقالي نابض بالحياة. تقاوم هذه الساعة المثيرة تسرب المياه حتى عمق 100 متر، وتأتي بتاج ملولب، واحتياطي طاقة لمدة 45 ساعة، وتتميز بتشطيب خطوط Côtes de Genève المرئية من خلال ظهر العلبة المفتوح. تقتصر ساعة Tondagraph GT على 200 قطعة وكل ساعة مرقمة بشكل فردي.

سيرافق هذا الإطلاق الجديد طرازين إضافيين، هما Tonda GT Black و Tonda GT Rose Gold Blue. يتألق جمال زخرفة غيوشيه على هذه الميناءات، التي تحتوي على فتحة كبيرة للتاريخ عند الساعة 12 وميناء فرعي صغير عند الساعة 6. يتم تشغيل هذه الميناءات بواسطة حركة PF044 الأوتوماتيك، مصقولة التشطيب، ويمكنها الاحتفاظ باحتياطي طاقة لمدة 45 ساعة، وهي مقاومة للماء حتى عمق 100 متر بفضل التاج الملولب. يعد طراز الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا مذهلاً بشكل خاص عند إقرانه بسواره المطاطي الأزرق الرياضي المطابق للميناء كما تتحول Tonda GT Steel بسهولة إلى ساعة رياضية عند إقرانها بسوارها المطاطي الأسود. من الكلاسيكية إلى الرياضية، تتيح كلتا الساعتين لرجل اليوم الانتقال بسهولة من يوم مليء بالأنشطة إلى أمسية أنيقة. يقتصر طراز Tonda GT Rose Gold Blue على 150 قطعة، بينما يقتصر طراز الفولاذ المقاوم للصدأ على 250 قطعة.

قال دافيد تراكسلر، الرئيس التنفيذي لشركة برميجياني فلورييه: "تعد هذه خطوة أخرى إلى الأمام بالنسبة لشركة برميجياني فلورييه في إطار مسيرتها المتواصلة نحو التطور والابتكار". وأضاف: "يعكس خط Tonda GT الجديد، بشكله الأنيق وسعره الجذاب، يعكس احتياجات السوق الحالية وهي في نفس الوقت جديرة بعلامة برميجياني."

المواصفات الفنية

توندا

جي تي زرقاء من الذهب الوردي

المرجع: pfc910-1500340-x03182 / -b00782

الجنس: ساعة رجالية

سعر التجزئة: 24,900 فرنك سويسري (حزام من المطاط)

لم يحدد (سوار من الذهب)

الوفرة: متوفرة (نسخة السوار المصنوع من الذهب في شهر أكتوبر)

العلبة:

لامعة، وساتانية من الذهب الوردي عيار 18 قيراط

الأبعاد: القطر 42 مللم، السماكة: 11.2 مللم، التاج قطره 6 مللم

الزجاج: ARunic، زفير مضاد للانعكاس، ظهر العلبة من الزفير

نقوش خلفية: الرقم الفردي و« EDITION LIMITEE DE 250»

الميناء:

اللون: أزرق

التشطيب: غيوشيه “Cloutriangulaire”

المؤشرات: أبلكيهات من الذهب الوردي عيار 18 قيراط، وبطانة سوداء مضيئة

العقارب: على شكل دلتا ببطانة مضيئة

العيار: PF044، حركة آلية التعبئة

الوظائف: الساعات، الدقائق، الثواني الصغيرة وتاريخ كبير

احتياطي الطاقة: 45 ساعة

التردد: 28,800 ذبذبة في الساعة (4 هرتز)

الأحجار: 33

عدد المكونات: 274

الأبعاد الكلية: القطر: 13 ¼، السماكة 5.3 مللم

الزخرفة: Côtes de Genève

الوزن المتأرجح: الذهب الصلب عيار 22 قيراط

الحزام: حزام أزرق من المطاط أو سوار من الذهب الوردي عيار 18 قيراط بمشبك طي

مقاومة تسرب المياه: 100 متر

توندا

جي تي سوداء من الفولاذ

المرجع: pfc910-0000210-x01482 / -b00182

الجنس: ساعة رجالية

سعر التجزئة: 13,500 فرنك سويسري (حزام من المطاط)

14,500 فرنك سويسري (سوار من الفولاذ)

الوفرة: متوفرة

العلبة:

لامعة، وساتانية من الفولاذ المقاوم للصدأ

الأبعاد: القطر 42 مللم، السماكة: 11.2 مللم، التاج قطره 6 مللم

الزجاج: ARunic، زفير مضاد للانعكاس، ظهر العلبة من الزفير

نقوش خلفية: الرقم الفردي و« EDITION LIMITEE DE 250»

الميناء

اللون: أسود

التشطيب: غيوشيه “Cloutriangulaire”

المؤشرات: أبلكيهات بطلاء الروديوم وبطانة سوداء مضيئة

العقارب: على شكل دلتا ببطانة مضيئة

العيار: PF044، حركة آلية التعبئة

الوظائف: الساعات، الدقائق، الثواني الصغيرة وتاريخ كبير

احتياطي الطاقة: 45 ساعة

التردد: 28,800 ذبذبة في الساعة (4 هرتز)

الأحجار: 33

عدد المكونات: 274

الأبعاد الكلية: القطر: 13 ¼، السماكة 5.3 مللم

الزخرفة: Côtes de Genève

الوزن المتأرجح: الذهب الصلب عيار 22 قيراط

الحزام: حزام أسود من المطاط أو سوار من الفولاذ المقاوم للصدأ بمشبك طي

مقاومة تسرب المياه: 100 متر

تونداغراف

جي تي سوداء من الفولاذ

المرجع: pfc906-0000210-x01482 / -b00182

الجنس: ساعة رجالية

سعر التجزئة: 18,500 فرنك سويسري (حزام من المطاط)

19,500 (سوار من الفولاذ)

الوفرة: متوفرة

العلبة

لامعة، وساتانية من الفولاذ المقاوم للصدأ

الأبعاد: القطر 42 مللم، السماكة: 13.7 مللم، التاج قطره 7.2 مللم

الزجاج: ARunic، زفير مضاد للانعكاس، ظهر العلبة من الزفير

نقوش خلفية: الرقم الفردي و« EDITION LIMITEE DE 250»

الميناء

اللون: أسود

التشطيب: غيوشيه “Cloutriangulaire”

المؤشرات: أبلكيهات بطلاء الروديوم، وبطانة سوداء مضيئة

العقارب: على شكل دلتا ببطانة مضيئة

العيار: PF044، حركة آلية التعبئة

الوظائف: الساعات، الدقائق، الثواني الصغيرة، تقويم دائم وكرونوغراف

احتياطي الطاقة: 45 ساعة

التردد: 28,800 ذبذبة في الساعة (4 هرتز)

الأحجار: 56

عدد المكونات: 443

الأبعاد الكلية: القطر: 13 ¼، السماكة 7.4 مللم

الزخرفة: Côtes de Genève

الوزن المتأرجح: الذهب الصلب عيار 22 قيراط

الحزام: حزام أسود من المطاط أو سوار من الفولاذ المقاوم للصدأ بمشبك طي

مقاومة تسرب المياه: 100 متر

شركة برميجياني فلورييه PARMIGIANI FLEURIER‏

تأسست علامة صناعة الساعات الراقية هذه، التي اشتقت اسمها من اسم مؤسسها، صانع ومجدد الساعات Michel Parmigiani، في عام 1996 في مدينة Fleurier، بالوادي السويسري Val-de-Travers. وبفضل مركز صناعة الساعات الخاص بها والذي يضمن استقلاليتها، يتسنى للماركة إحكام سيطرتها الكاملة على عملية الإنتاج فضلا عن حرية الإبداع المتفردة. تكمن السمة المميزة لعلامة Parmigiani Fleurier، على مدار عشرين عامًا، في ساعات تستدعي أقصى درجات الاحترام والتقدير وتتناغم مع التقاليد العريقة لصناعة الساعات. إنها ثمرة جهد عمر طويل – إنها نِتاج جهود Michel Parmigiani والمواهب الفذة التي تساعده والعلاقة الخاصة بين الجهة الصانعة والتحف النادرة من الماضي الجميل، وهو ما يتيح خلق مستقبل مشرق جريء.