"أربو بلاس" تقدم الدعم التقني لوزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق منصة التواصل التفاعلي لخدمة 3.5 مليون اسرة من المستفيدين بخدمات تكافل وكرامة

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتقال إلى الخدمات الرقمية والتفاعلية، أعلنت "أربو بلاس" (ArpuPlus)، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات القيمة المضافة للاتصالات النقالة في الشرق الأوسط والأسواق الصاعدة، عن تقديم الدعم التقني وكافة التسهيلات لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إطلاق منصة التواصل التفاعلي عبر الهاتف النقال الخاصة بالوزارة والتي تتيح لها التواصل مع المواطنين المستفيدين من برنامجها "تكافل وكرامة" عبر الرسائل النصية القصيرة من خلال الرقم (1442). ويعد برنامج "تكافل وكرامة" إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي ويهدف إلى تقديم تحويـلات نقديــة مشروطـة لفئات مستحقة تشمل الأسر والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.

وتعد وزارة التضامن الاجتماعي أول جهة حكومية تطلق منصة التواصل التفاعلي لتسهيل التواصل التفاعلي عبر الهاتف النقال مع كافة المجتمعات والفئات. وتعمل هذه المنصة والتي ساهمت في تطويرها وتفعيلها شركة "أربو بلاس"،على إرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف المحمول بشكل مجاني بين الوزارة والمواطنين المستهدفين من برنامج "تكافل وكرامة" من أجل إيصال الدعم لمستحقيه. ويستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" نحو 3.5 مليون مواطن مصري تم إعداد الرسائل الخاصة بهم على المنصة لا سيما فيما يتعلق بمشروطية التعليم والصحة.

وباعتبارها وسيلة جيدة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، ستستفيد الوزارة من المنصة في تنفيذ برامج التوعية المختلفة وإيصال الرسائل الخاصة بالقضايا الاجتماعية المتنوعة، وفي الوقت نفسه الحصول على آراء وردود أفعال الجمهور حول الخدمات المقدمة لهم. وسعياً لتشجيع المواطنين على استخدام المنصة التفاعلية، تم تصميم رسائل خاصة بالتوعية حول خطورة فيروس كورونا تستهدف توعية الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تصميم مسابقة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد مدحت كرم، الرئيس التنفيذي لشركة "أربو بلاس"، على أهمية المنصة التفاعلية كوسيلة متطورة تساعد وزارة التضامن الاجتماعي على التواصل بسهولة ويسر مع المواطنين المستحقين للدعم المقدم من برنامج "تكافل وكرامة" من خلال الرسائل النصية القصيرة للهاتف المحمول. ولفت كرم إلى أن المنصة هي عبارة عن منظومة تتيح تبادل الرسائل النصية القصيرة ما بين الوزارة والمواطنين مجاناً بهدف التحقق من تلقي المواطن للخدمات الاجتماعية والحصول على آرائه فيما يتعلق بهذه الخدمات. وأشار كرم إلى أن المنصة ستشمل مستقبلاً كافة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث ستوفر ثروة معلوماتية من خلال البيانات الواردة من المواطنين بحيث يتم تحليل هذه البيانات والخروج منها باستنتاجات تصب في صالح تطوير الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمواطنين.

وتهدف شركة "أربو بلاس" إلى إحداث تغيير إيجابي على حياة الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال خدماتها التي تسهل كافة مناحي حياتهم، وذلك عبر إيصال الأخبار إليهم وتوفير طرق أسهل لطلب الطعام وإجراء المدفوعات وحجز تذاكر السفر والتفاعل مع الخدمات الحكومية وغيرها.