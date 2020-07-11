طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية تستلم أول طائرة من طراز إيرباص A321neo

تسلمت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية "MEA"، من مصانع شركة إيرباص الواقعة في مدينة هامبورغ الألمانية أول طائرة من طراز إيرباص A321neo.
وتعد هذه الطائرة هي الأولى من أصل 9 طائرات ستتسلمها الشركة تباعاً في الاشهر المقبلة.
وستساهم طائرة الـ A321neo التي تم تزويدها بمحركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PurePower PW1100G-JM والتي تتسم بالكفاءة العالية في استهلاك الوقود وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي في خفض الكلفة التشغيلية لدى الشركة إضافة إلى تخفيض الضجيج بنسبة 50٪.
وفي حين أن مقصورة الطائرة يمكن أن تتسع لـ 240 راكباً، فإن الشركة قد اختارت أن تجهز المقصورة لتتسع فقط ل 160 راكباً، 28 مقعداً في درجة رجال الأعمال و132 مقعداً في الدرجة السياحية وذلك لتأمين أعلى مستوى من الرفاهية لركابها. كما تتمتع هذه المقصورة بالفخامة وهي مجهزة بأفضل المقاعد وأحدث أنظمة الترفيه في درجتي رجال الأعمال "سيدر" وفي الدرجة السياحية، بما في ذلك خدمة الإنترنت السريع، مما يعكس طموح الشركة لتزويد الركاب بأفضل المنتجات في عالم الطيران.
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