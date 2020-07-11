برنامج "معاً نحن بخير" يطلق مبادرة جديدة لتوفير الدعم الصحي لمجتمع أبوظبي

في إطار برنامج "معاً نحن بخير" قامت هيئة المساهمات المجتمعية -معاً بتوسيع مبادرة الدعم الصحي لعلاج من يعانون من أمراض مزمنة لتشمل أكبر شريحة ممكنة من سكان أبوظبي المتضررين جراء التحديات الصحية والاقتصادية الأخيرة.

تم إطلاق هذه المبادرة الجديدة بالتنسيق مع دائرة الصحة -أبوظبي، لتندرج ضمن المحاور الرئيسية الأربعة لبرنامج "معاً نحن بخير" وسيتم تمويلها من المساهمات المالية الواردة، لتضاف إلى مبادرات البرنامج والتي شملت الدعم التعليمي وتوفير الدعم الغذائي وتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان الإمارة المتضررين نتيجة الظروف الاستثنائية.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج "معاً نحن بخير" سبق أن أطلق برنامج الدعم الصحي لسكان أبوظبي ممن يعانون من أمراض مزمنة بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، إذ تولى البرنامج توفير التمويل اللازم لمن لديهم بطاقات تأمين أساسية لتوفير الاستشارات الطبية والأدوية لمدة أربعة أشهر.

وتمثل مبادرة الدعم والرعاية الصحية الأخيرة تعاون مشترك بين هيئة "معاً" ومجموعة "في بي إس للرعاية الصحية" التي تعد واحدة من دور الرعاية الرائدة في العاصمة أبوظبي، لدعم من يعانون من أمراض مزمنة من سكان إمارة أبوظبي ولا يشملهم التأمين الصحي ضمان واستنفذوا الحد المسموح به لتغطية نفقات العلاج الطبي.

وبموجب المبادرة يغطي برنامج "معاً نحن بخير" كافة نفقات العلاج والاستشارات الطبية في مستشفيات وعيادات مجموعة "في بي إس للرعاية الصحية" لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم ومرضى السكري والربو وأمراض الجهاز التنفسي.

وبدورها توفر مجموعة "في بي إس للرعاية الصحية" الاستشارات الطبية، فضلًا عن تخصيص خط خاص مباشر لمركز خدمة العملاء لتحديد مواعيد زيارة الأطباء وصرف الأدوية من الصيدليات ومتابعة الخطة العلاجية مع المرضى حسب الحاجة.

كما تقوم مجموعة "في بي إس للرعاية الصحية" بتوفير وسائل النقل للمرضى بحسب مواعيدهم، وفقاً للإمكانيات المتاحة.

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يمكن لسكان الإمارة التقدم بطلب عبر الاتصال على الرقم 800 3088 لتحديد موعد في أحد مواقع مجموعة "في بي إس للرعاية الصحية" التالية: مستشفى برجيل، ميدور 24 × 7 أبوظبي ، مستشفى إل إل إتش أبوظبي ، مستشفى إل إل إتش العين ، ميدور 24 × 7 العين ، مستشفى لايف كير في مصفح، و مستشفى لايف كير بني ياس، مركز واحة برجيل الطبي. وعند تحديد موعد الزيارة للحصول على الاستشارة الطبية سيتم توفير الأدوية واحتياجات الرعاية الصحية، وذلك بناءً على الاستشارة الأولية.

وفي هذا الصدد صرحت سعادة سلامة العميمي ، مدير عام هيئة معاً: " تشغل صحة ورفاهية سكان أبوظبي أولى اهتماماتنا، إذ يوجد في مجتمعنا مرضى بأمس الحاجة للدعم والرعاية، لذا حرصنا على إطلاق مبادرة جديدة ضمن برنامجنا "معاً نحن بخير" لمواصلة مسيرتنا بتقديم الدعم الصحي، ليكون لها دور إيجابي على حياة المتضررين ممن يعانون من ظروف صحية خاصة".

وأضافت: " يسعدنا التعاون مع إحدى دور الرعاية الرائدة التي ستوظف مراكزها بما تتضمنه من عيادات ومختبرات وصيدليات لتأمين الاستشارات الطبية والأدوية اللازمة للسكان المتضررين، وتأتي هذه المبادرة لتجسد تضافر وتكاتف أبناء مجتمع أبوظبي، للخروج من الأزمة الصحية بأمان، وأتوجه بالشكر لمجموعة "في بي إس للرعاية الصحية" على تعاونهم معنا لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة منها".

وفي إطار التعاون القائم مع هيئة معاً، صرح د. شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة "في بي إس للرعاية الصحية": "يسعدنا العمل مع هيئة المساهمات المجتمعية معاً والمشاركة ضمن الجهود الوطنية التي تهدف إلى مواجهة هذه الجائحة العالمية ولتمكين المرضى من تلقي الرعاية الصحية التي يحتاجونها خلال هذه الأوقات العصيبة. حيث يواجه المرضى تحديات في الحصول على أدويتهم الاساسية، مما يؤدي لعواقب وخيمة، تكون تبعاتها دخول المستشفيات والحاجة لخدمات العناية المركزة".

وأضاف: "ستساعد هذه المبادرة حصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة في ظل هذه الظروف الاستثنائية".

من جهته صرح عمران الخوري، رئيس تطوير الأعمال في مجموعة "في بي إس للرعاية الصحية": "المرضى الذين يعانون من مشكلات مزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لذا هم الأولى بالرعاية. ونحن فخورون بالتعاون مع هيئة معاً للمساعدة في دعم المرضى المحتاجين للرعاية الصحية. ونرى أن برنامج "معاً نحن بخير" يجسد نموذجاً رائعاً يعكس التضامن المشترك بين القطاعين العام والخاص في ظل الظروف الصحية العالمية، وبموجب المبادرة سيحصل المرضى على أدويتهم الأساسية اللازمة لضمان استقرار حالتهم الصحية".

يعتبر برنامج "معاً نحن بخير" هو المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً، ويعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل الصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي مساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة، وتم استخدام المساهمات المالية لتقديم الدعم الإضافي لقطاع الصحة وتوفير وجبات غذائية للموجودين في الحجر الصحي.

يمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهم)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع وللمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد عن 1000درهم أو إرسال رسائل على الواتس أب على 0543055366، يمكن إجراء التحويلات المالية عبر بنك أبوظبي الأول باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي: AE100351011003988349032. للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.