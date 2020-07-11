الامارات | توصيل الكهرباء لعدد 135 ملحق سكني في الشارقة خلال 15 يوم

شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الكهرباء لعدد 135 ملحق سكني في الشارقة خلال 15 يوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة توصيل وتشغيل التيار الكهربائي لعدد 135 ملحق سكني في مدينة الشارقة خلال 15 يوم فقط وذلك بعد الإعلان عن تطوير إجراءات توصيل الكهرباء للملاحق السكنية الإضافية القائمة ليتم إنجازها خلال 24 ساعة من تقديم الطلب إلى المكتب التجاري في حالة استيفاء كافة اجراءات الأمن والسلامة وذلك حرصاً من الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة والتيسير عليهم.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة تحرص على تطوير اجراءاتها وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين بجوة وكفاءة عالية وتعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتطوير الخدمات وضمان أمن وسلامة سكان إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن الإضافات العشوائية في الأحياء السكنية والتي يتم بناؤها دون الرجوع للجهات الرسمية، والمتعارضة مع اشتراطات وأنظمة البناء تؤدي إلى زيادة الأحمال في المباني من خلال تشغيل معدات وأجهزة في المنازل تستهك كميات إضافية من الكهرباء دون الرجوع إلى الهيئة لتحديد الحمولة المناسبة لهذه الأجهزة، وشدد على ضرورة التواصل مع الهيئة قبل تنفيذ أية إضافات وتجنب التوصيلات الكهربائية العشوائية التي تمثل خطورة كبيرة على السكان لافتقادها عناصر الامان والسلامة في التوصيلات .

وأكد أن الهيئة مستمرة في الحملات التوعوية والتفتيشية التي تهدف إلى الحماية وتوفير الأمن والسلامة والتثقيف والتوعية بأهمية تصحيح الأوضاع لتفادي أية أخطار أوحدوث حرائق وأضرار كارثية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

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وأشارت مدير المكتب التجاري بالهيئة أمنه الزري إلى أنه تم توصيل اوتشغيل التيار الكهربائي لجميع الطلبات التي تلقاها المكتب التجاري وفق أفضل المواصفات التي تحقق الأمن والسلامة.



وأوضحت أن توفير عدد من القنوات لتقديم طلب التوصيل والتي شملت مراجعه المكتب التجاري أو التواصل عن طريق واتساب رقم 065021576 أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] ساهم في زيادة أعداد الطلبات الواردة للمكتب التجاري الذي تعامل معها بجدية وكفاءة.

وأضافت أن المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للملاحق القائمة تتضمن صورة من بطاقة الهوية وصورة من خارطة الارض وصورة من سند الملكية وصورة من المخطط (الكروكي) من البلدية .

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