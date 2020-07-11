منصور بن محمد: رؤية محمد بن راشد الاستباقية عززت جاهزية دبي لمواجهة التحديات

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أكد الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن الرؤية الاستباقية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرامية إلى التعزيز المستمر لجاهزية الإمارة لمواجهة التحديات، كان لها بالغ الأثر لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، والحد من تأثيراتها وتداعياتها السلبية في مختلف النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية. كما نوه بجهود فرق العمل، وعلى رأسها الفرق الطبية.جاء ذلك، خلال زيارته لمستشفى دبي الميداني، مع اختتام أعماله، وتمكنه من إتمام المهام المنوطة به على أكمل وجه. وكانت دائرة الصحة في أبوظبي أكدت أن جميع منشآت القطاع الصحي الخاص بالإمارة خالية من حالات كوفيد 19 بعد خلو منشآت مجموعة «في بي أس» للرعاية الصحية، ومجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، ومستشفى عين الخليج تماماً من حالات كوفيد 19 لتواصل تقديم الرعاية الصحية وكامل خدماتها التخصصية للمرضى والمراجعين. وأوضحت الدائرة أنه تم تخصيص كل من مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى العين في مدينة العين للتعامل بشكل حصري مع حالات كوفيد 19 داعية كل من يعاني من أي أعراض تنفسية من أفراد المجتمع للتوجه إليهما لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.