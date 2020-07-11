مبادرة جديدة لتوفير الدعم الصحي لمجتمع أبوظبي

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قامت هيئة المساهمات المجتمعية (معا) بتوسيع مبادرة الدعم الصحي لعلاج من يعانون من أمراض مزمنة لتشمل أكبر شريحة من المتضررين في إطار برنامج «معا نحن بخير». وتأتي هذه المبادرة الجديدة بالتنسيق مع دائرة الصحة - أبوظبي وتندرج ضمن المحاور الرئيسية الأربعة لبرنامج «معا نحن بخير» وسيتم تمويلها من المساهمات المالية الواردة. يذكر أن برنامج «معا نحن بخير» سبق أن أطلق برنامج الدعم الصحي لسكان أبوظبي ممن يعانون من أمراض مزمنة بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) إذ تولى البرنامج توفير التمويل اللازم لمن لديهم بطاقات تأمين أساسية لتوفير الاستشارات الطبية والأدوية لمدة أربعة أشهر. وتمثل مبادرة الدعم والرعاية الصحية الأخيرة تعاوناً مشتركاً بين هيئة «معا» ومجموعة «في.بي.إس للرعاية الصحية» التي تعد واحدة من دور الرعاية في العاصمة أبوظبي لدعم من يعانون من أمراض مزمنة من سكان إمارة أبوظبي ولا يشملهم التأمين الصحي (ضمان) واستنفدوا الحد المسموح به لتغطية نفقات العلاج الطبي.