الامارات | مشاة متهورون يربكون سائقين بتصرفات خطرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاة متهورون يربكون سائقين بتصرفات خطرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم في أبوظبي، أخيراً، فيديو واقعياً لشخص متهور عبر الطريق بشكل مفاجئ وغير متوقع من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مسبباً ارتباكاً شديداً للسائقين ومعرضاً حياته لخطر الدهس.

وحثت شرطة أبوظبي السائقين على الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق والالتزام بخفض السرعات، مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.

ودعت المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التى تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

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ولفتت إلى اهتمامها بمواصلة جهود التوعية للسائقين ومستخدمي الطريق عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصاتها للتواصل الاجتماعي.

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