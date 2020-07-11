الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواعيد

نوّهت متعاملة مع مركز المزهر الصحي في دبي بالتجاوب السريع مع شكوى تم نشرها في زاوية «سكيك»، بشأن حجز المواعيد الخاصة بعيادة الأسنان، مشيرة إلى أن إضافة خاصية التواصل عن طريق الهاتف مع المريض قبل ذهابه إلى المركز أسهمت في الحفاظ على وقت المرضى وتخفيف العبء عن الأطباء.

أسعار

لاحظ متسوقون في أبوظبي تبايناً في أسعار ملابس تحمل علامات تجارية معروفة، إذ وجدوا أنها أقل عند الشراء الإلكتروني مقارنة بأسعارها داخل المحال، متسائلين عن سبب هذا الاختلاف رغم أن السلعة واحدة، والبائع واحد.

اختبارات

اشتكى طلبة في إمارة الفجيرة اختيار إدارات عدد من الجامعات وكليات التقنية يوم الجمعة لإجراء الاختبارات النهائية، مشيرين إلى أن الاختبار عن بعد لا يخوّل هذه الإدارات اختيار هذا اليوم لإجراء الاختبارات فيه.

ظهيرة

لفت قراء إلى عدم التزام بعض أصحاب المنشآت في عجمان بقرار توقف العمل خلال ساعات الظهيرة، خصوصاً مغاسل السيارات والمحال بالمنطقة الصناعية.

لعب

Advertisements

يمارس أطفال بأعداد كبيرة رياضة كرة القدم أسفل المباني السكنية من دون مراعاة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ما قد يعرضهم وأسرهم للعدوى.

صيانة

تكررت شكوى مستأجرين في العديد من المناطق من تلكؤ مديري العقارات السكنية في صيانة الأعطال التي تحدث في وحداتهم السكنية، مفسرين ذلك بأنها محاولة غير مباشرة لدفعهم إلى إصلاحها بأنفسهم وعدم تحميل المالك الكلفة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news