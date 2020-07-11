الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأنها زودت ملحقيات السفارات ووجهات الابتعاث ومؤسسات التعليم العالي، داخل الدولة وخارجها، بمعلومات تفصيلية حول ما يدرسه طلاب المدرسة الإماراتية في الحلقة الثالثة (المرحلة الثانوية)، بهدف تسهيل إجراءات التحاقهم بالتخصصات الجامعية المختلفة حسب رغبتهم. جاء ذلك ضمن الموجهات والتنظيمات العامة في دليل إصدار شهادة نهاية العام الإلكترونية للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر للعام الدراسي 2020/‏‏2019. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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