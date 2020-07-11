الامارات | «بلدي الحمرية» يزيل 90% من العزب العشوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الحمرية» يزيل 90% من العزب العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزال المجلس البلدي لمنطقة الحمرية بالتعاون مع الأهالي، 90% من العزب المخالفة بهدف الحفاظ على البيئة وإتاحة تلك المساحات للمخططات الحديثة ومنع تشويه المنظر العام ووقف استغلال المساحات بشكل غير قانوني.

وأفاد المجلس بأنه يواصل برئاسة رئيس المجلس، حميد سيف بن سمحة الشامسي، ومتابعة مدير البلدية، مبارك راشد الشامسي، إزالة كل المشوهات للمظهر العام التي تضر بالقاطنين، والقضاء على الظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وقال نائب رئيس المجلس رئيس لجنة العزب والثروة الحيوانية حميد فايز عبدالرحمن الشامسي، إنه تم الانتهاء من إزالة العزب العشوائية المخالفة بنسبة 90%، وذلك بالتعاون مع بلدية منطقة الحمرية وشركة الشارقة للبيئة «بيئة».

وأشار إلى أن هذه العزب تم إنشاؤها دون الحصول على موافقات من قبل الجهات المختصة، مؤكداً أن المجلس سيواصل مع بلدية الحمرية توعية أصحاب العزب العشوائية بضرورة الالتزام بالقوانين، وتقديم شروحات وافية عن الأضرار البيئية التي تنجم عن إقامة العزب العشوائية وتشكيلها لخطورة بالغة على أفراد المجتمع بجانب استغلالها أحياناً لغير أغراضها التي أسست من أجلها وانتشار بعض الظواهر السلبية والمخالفة، علاوة على عدم خضوع الحيوانات والمواشي التي تربّى فيها لاشتراطات الصحة والسلامة العامة.

وأكد الشامسي أن المجلس بالتعاون مع بلدية الحمرية يواصلان تنظيم حملات مدروسة ومنظمة لإزالة العزب العشوائية المخالفة، مبيناً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، ويجري حالياً العمل على حصر العزب العشوائية في منطقة العرقوب لإزالتها منعاً لمشوهات المظهر العام، والقضاء على الظواهر السلبية وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيق الراحة للسكان وتأمين حياة صحية ملائمة للجميع.

وأشار الشامسي إلى أن عملية إزالة العزب العشوائية تتم وفق عملية وخطوات مدروسة وتتمثل في إخطار المخالفين بضرورة إزالة العزب غير النظامية والعشوائية قبيل الإزالة، ومنحهم مهلة كافية لإزالة المخالفات، وبعد انقضاء المهلة تتم إزالتها.

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