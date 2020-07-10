- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة التي تهدف الى رفعة الوطن والمواطن وتعزيز المكتسبات وتنميتها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
كما استعرض اللقاء الجهود الناجحة التي بذلتها الدولة بمختلف مؤسساتها لمكافحة انتشار " وباء كورونا " والحد من تأثيراته وتداعياته على مختلف المجالات .. مشيدين بجهود خط الدفاع الأمامي وتفانيهم وإخلاصهم الذي عزز من حماية المجتمع والحفاظ على صحة أفراده.
حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.