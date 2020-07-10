الامارات | الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية والرقمية.. محمد بن راشد: المستقبل لمن يتفوق رقمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية والرقمية.. محمد بن راشد: المستقبل لمن يتفوق رقمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت دولة الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً وعلى مستوى غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية والرقمية، وفقا لتقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية الذي يقارن الخدمات الذكية في 193 دولة، وذلك بحسب تغريدة نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجاء في تغريدة سموه: "صدر قبل قليل تقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية الذي يقارن الخدمات الذكية في 193 دولة .. الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً وعلى مستوى غرب آسيا.. والثامن عالمياً.. في مؤشر الخدمات الذكية والرقمية.. المستقبل لمن يتفوق رقمياً". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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