الامارات | مجلس الوزراء يعتمد تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 يوليو 2020

تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات ودعم استمرارية الأعمال مجلس الوزراء يعتمد تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية

تشمل القرارات إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات وأذونات الدخول وبطاقة الهوية اعتباراً من 11 يوليو 2020 وتكليف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات اعتبارا من 12 يوليو 2020

كما وافق مجلس الوزراء على منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للدولة للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين (الذين قضوا أقل من 6 شهور خارج الدولة) للتجديد.

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وقرر مجلس الوزراء منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين داخل الدولة للتجديد.

ومنح المقيمين المتواجدين خارج الدولة والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو كانوا ممن تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين وفق إطار زمني محدد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ووافق مجلس الوزراء على وجوب تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، وإعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الادارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة اعتباراً من 12 يوليو 2020.

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