الامارات | "الصحة" تعتمد معايير لجمع عينات فحص "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعتمد معايير لجمع عينات فحص "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع معايير لجمع عينات فحص كوفيد-19 في المنشآت الصحية، وقال الوكيل المساعد للوزارة، الدكتور أمين حسين الأميري، أن المعايير تهدف إلى ضبط إجراءات العمل أثناء مكافحة فيروس كورونا المستجد، وضمان مصلحة المرضى، والعاملين في المجال الصحي، وحماية الصحة العامة في المجتمع في الوقت الراهن.

وشدد الأميري في التعميم رقم (7683) الصادر مؤخراً والموجه إلى المناطق الطبية، المستشفيات الخاصة، المنشآت الصحية الخاصة، على الالتزام بخمسة ضوابط تتعلق بالعاملين الصحيين، وجمع العينة، والتخزين، والتعبئة والتغليف، والنقل، حيث أنه يجب تدريب العاملين على جمع العينات وتخزينها وتعبئتها ونقلها، على أن يلتزم العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يجمعون العينات بإرشادات الوقاية من العدوى ومكافحتها، واستخدام وسائل الحماية الشخصية التي تشمل، كمامات N95 وواقي العين، وقفازات اليد، وثوب الحماية الكامل.

وأشار التعميم إلى ضرورة أخذ العينة في وسائط نقل عالمية بمقدار عبوتين سعة الواحدة واحد مللي، أو في عبوة واحدة سعتها 3 مللي، ويجب تعبئة بيانات المريض على العبوة مثل الاسم ورقم ID وتاريخ أخذ العينة مصحوبة بقائمة نقل العينات.

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وحول تخزين العينات، أوضح التعميم أنه يجب نقل العينات إلى المختبر في أقرب وقت ممكن، وتخزينها في درجة حرارة من 2-8 درجات إذا كان التخزين سيستغرق من 5 أيام فيما أقل، ولو أن هناك تأخير في نقل العينة عن هذه المدة يجب تخزين العينة في درجة حرارة – 70 درجة أو أقل.

وفيما يتعلق بظروف التعبئة والتغليف، أكدت الوزارة أنه من المفضل تغليف العينات بشكل فردي إذا كان ذلك ممكناً، كما يجب الحذر لتجنب التلوث بفيروس كوفيد 19، لأي من المسحات في الحاوية المعبأة.

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