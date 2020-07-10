الامارات | هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق مبادرة لتشجيع موظفيها على التعلم الذاتي في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق مبادرة لتشجيع موظفيها على التعلم الذاتي في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة داخلية لتشجيع موظفيها على المشاركة في برامج ودورات ذاتية التعلم عبر منصة "لينكد إن" التعليمية، لإثراء معارفهم وتعزيز قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. ومنذ إطلاقها في شهر إبريل، استقطبت المبادرة أكثر من 2000 موظف وتم توفير 12,000 ساعة تدريبية حول 15 موضوعاً مختلفاً متعلقاً بالذكاء الاصطناعي.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بغرس ثقافة التعلم المستمر بين موظفيها، وحرصها على مواصلة تطوير وصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتوفير أحدث مصادر المعرفة من أجلهم، بالتعاون مع كبرى المؤسسات المرموقة عالمياً.

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وأضاف "نعمل وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاهتمام بالكوادر البشرية، وتزويدهم بكل ما يلزم لمواكبة احتياجات العمل في الهيئة وأحدث الممارسات والتكنولوجيا المستخدمة وفق أرقى المعايير العالمية، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة. وتحرص الهيئة على دعم موظفيها في مسيرتهم المهنية وحياتهم الشخصية، وتوفير بيئة عمل مثالية محفزة على الإبداع والابتكار، لضمان رفع كفاءتهم وإنتاجيتهم وترسيخ ولاءهم الوظيفي. وتأخذ الهيئة على عاتقها مسؤولية تزويدهم بالأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فعالين في صنع المستقبل، بما يعزز تنافسية الهيئة وإمارة دبي، ومساعيها لإعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوفير الخدمات الرقمية وذلك ضمن مبادرة دبي 10X.

وقد قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في عمليات تدريب موظفيها، من خلال طرح برامج مبتكرة وخطط تدريبية متميزة تغطي مختلف مجالات العمل في الهيئة، مما يتيح لهم الفرصة للاطلاع على أحدث المستجدات في مجال الأعمال والإبداع والابتكار والتميز، ومن ثم صقل مهاراتهم ورفع مستوى أدائهم العملي والمهني بكل احترافية وكفاءة. وتنتهج الهيئة استراتيجية مستقبلية متكاملة، وخطط وأطر عمل مبتكرة تهدف إلى تحقيق التطور المستمر في جميع عملياتها الإدارية والتشغيلية والخدماتية".

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