الامارات | «الوقاية والسلامة» في الشارقة تحدد 12 إجراءً للحد من الحرائق

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوقاية والسلامة» في الشارقة تحدد 12 إجراءً للحد من الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة لـ«الإمارات اليوم»، أن 12 إجراءً معتمداً يمكن من خلالها تفادي مخاطر وقوع الحرائق بالمنازل خلال فصل الصيف، وهي عدم التحميل الزائد للكهرباء، وإطفاء الأجهزة التي ليس لها حاجة في البيت، والحد من استهلاك الكهرباء، وعدم ترك الأجهزة الكهربائية تعمل دون توقف، وفصل الأجهزة المنتجة للحرارة عندما لا تكون قيد الاستخدام، وزيادة التوعية بأهمية توفير أنظمة السلامة المنزلية وصيانتها باستمرار، والتأكد من توافر مستلزمات السلامة الخاصة بمواقد الطبخ وفحص جميع شبكات الكهرباء والغاز في المنزل وإصلاح الخلل فيها، وضرورة التأكد من فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة السفر، وعدم تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها، والتأكد من المحولات والتوصيلات الكهربائية المعتمدة ذات الجودة والكفاءة، وتجنب استخدام المنتجات الكهربائية الرديئة، ومراجعة الأحمال الكهربائية والتأكد من ملاءمتها للقواطع والأسلاك، وعدم تجاهل علامات المشكلات التي تشير إلى ارتفاع درجة حرارة أحد الأجهزة أو وجود مشكلة في المقبس الكهربائي والشعور بحرارة أو سخونة عند لمس السلك أو المقبس، ورؤية شرارات كهربائية في كل مرة تقوم فيها بتوصيل جهاز.

وأوضح أن الهيئة قدمت ستة برامج تدريبية متخصصة في مجال الحرائق استفاد منها ما يقارب 200 شخص، لافتاً إلى أنه تم إدراج محور الحرائق في معظم البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة بشكل عام، لما لهذا المجال من أهمية كبرى في حماية الأفراد والممتلكات.

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برامج تدريبية متخصصة يستفيد منها 200 شخص.

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