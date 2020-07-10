الامارات | 1288 حالة شفاء من «كورونا» و532 إصابة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1288 حالة شفاء من «كورونا» و532 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وكشفت عن شفاء 1288 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 43 ألفاً و570 حالة.

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وأعلنت عن 532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 53 ألفاً و577 حالة على مستوى الدولة، إضافة إلى وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 328 حالة.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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