الامارات | أوائل الثانوية في عجمان والشارقة تحدوا الظروف وقهروها حتى صار النجاح حليفهم

شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية في عجمان والشارقة تحدوا الظروف وقهروها حتى صار النجاح حليفهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عدد من الطلبة الأوائل في إمارتي الشارقة وعجمان لـ "الإمارات اليوم" أنهم تحدوا الظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة والعالم بسبب جائحة كورونا، واختاروا أن يقضوا حياتهم العلمية بعيدا عن الدروس الخصوصية والتعب على دراستهم ومذاكرتهم مثل أقرانهم للوصول إلى أحلامهم وتحقيق النجاح ومرادهم، ما جعل يتفوقوا ويحتلوا المراكز الأولى قائمة أوائل الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 2019 _ 2020.

وتفصيلا، قال الطالب عبدالرؤوف مثنى عبدالرؤوف عبدالكريم، - المسار المتقدم - من مدرسة الشعلة الخاصة في الشارقة، أنه تعب واجتهد حتى وصل لهذه النتيجة التي وصفها بالمميزة والمرضية، لافتا إلى أنه سيكمل طريقه نحو تحقيق أحلامه سعياً لنيل ما يصبو إليه، وسيمضي قدماً بلا كلل ولا ملل.

وبين أنه استطاع التغلب على جميع التحديات التي واجهته بسبب الظروف الاستثائية التي يمر بها العالم أجمع، موجها شكره لعائلته ومدرسته لما قدموه له من دعم لتحقيق هه النتيجة وإدراج أسمه ضمن قائمة أوائل الدولة.

وتقدمت الطالبة المواطنة فاطمة علي أحمد محمد آل علي - المسار العام المهني - في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية من عجمان، ببالغ الشكر والعرفان لوالديها ولمعلميها وللقيادة بالدولة التي تبعث دائماً في نفسها الأمل والإيجابية باستمرار للوصول إلى منصة التتويج، مشيرة إلى أنها على اطلاع بتخصصات المستقبل وبما يخدم وطنها لذا فهي تعتزم الالتحاق بتخصص يفيد بلادها ويأمن مستقبلها.

وقالت إن شعور النجاح وإدراج أسمها في قائمة أوائل الدولة مميز ويبعث الأمل بالمستقبل، مشيرة إلى أنها حققت نتيجة مميزة بعد تعب وسهر ودراسة مكثفة، لافتة إلى أنها تغلبت على جميع المعوقات التي وقفت أمامها خلال تواجدها بالمنزل بسبب ظروف كورونا بفضل عائلتها التي ساندتها ووقفت بجانبها حتى حققت هذه النتيجة.

بدوره أشار محمد عصام الشورى - المسار المتقدم - في مدرسة النور الدولية الخاصة أن أسرته وأخوته ساندوها بشكل كبير، علاوةً على المعلمين وإدارة المدرسة للوصول لهذه النتيجة، موجها شكره لهم جميعا، ولقيادة الدولة التي تساند الطلبة وتقف دائما بجانبهم.

وبين أنه لم يواجه أي صعوبات خلال رحلة الدراسة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، مبينا أن إدارة المدرسة مشكورة وفرت لهم جميع المتطلبات عبر التعليم الذكي مع مشاهد مرئية، ما ساعدهم على فهم المواد بشكل سليم وبسيط

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