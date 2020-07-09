الامارات | محمد بن راشد يهنئ أوائل الثانوية العامة

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ أوائل الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطلبة المتفوقين في نتائج الثانوية العامة في الدولة للعام الدراسي 2019 - 2020.
وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على شبكة "تويتر": ألف مبروك للمتفوقين في الثانوية العامة بدولة الإمارات.. كان عاماً استثنائياً.. واختباراً للجميع.
وأضاف سموه "الشكر لطلابنا وللأهالي ولوزارة التربية والتعليم التي أثبتت تفوقها وقدراتها في تجاوز التحديات.. ونبارك لـ100 متفوق في دولتنا".
للاطلاع على أسماء الطلبة الأوائل في نتائج الثانوية العامة
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