رينو من العربية للسيارات بالشراكة مع بنك أبوظبي التجاري تقدم عروض مميزة للعملاء لمدة 72 ساعة

باتت الفرصة متاحة الآن لمدة 72 ساعة أمام عملاء بنك أبوظبي التجاري للاستفادة من عروض رائعة تقدمها العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.

ويأتي هذا العرض نتيجة شراكتها مع البنك، إذ سيستفيد العملاء من المزايا المذهلة خلال الفترة من الخميس 9 يوليو إلى السبت 11 يوليو، ليحصلوا على أسعار مخفضة، وخدمة الصيانة والتأمين والضمان بالمجان، وتحقيق توفير يصل إلى 10,000 درهم على تشكيلة سيارات رينو (تطبق الشروط والأحكام). وإضافة إلى ذلك، سيحصل عملاء البنك أيضًا على مزايا قروض حصرية خلال فترة هذه الحملة.

وسواء كان العملاء يتطلعون إلى قيادة سيارات رينو ذات الدفع الرباعي، مثل "داستر" و "كوليوس"، أو التميز على الطريق مع طراز السيدان الأنيق "ميجان"، أو قيادة سيارة عملية مناسبة لشوارع المدينة مثل "رينو سيمبول"، فإن هذا هو أفضل وقت لشراء أي من هذه السيارات.

وللمهتمين بهذه الصفقات المذهلة كل ما يتعين عليهم القيام به هو زيارة صالة العرض في دبي أو الشارقة من الخميس إلى السبت، من الساعة 9 صباحًا وحتى 8 مساءً، والجمعة من 4 إلى 8 مساءً، أو الدخول إلى الموقع dubai.renault.ae للبدء في رحلة شراء السيارة.