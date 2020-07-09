الامارات | فيديو.. آخر مريض يغادر المستشفى الميداني في إكسبو الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. آخر مريض يغادر المستشفى الميداني في إكسبو الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مصدر في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن آخر مريض في المستشفى الميداني، بمركز إكسبو الشارقة، غادر المستشفى اليوم، وهو من الجنسية الهندية.
وأوضح المصدر لـ" الإمارات اليوم" أن المستشفى عالج 6 آلاف مريض، مصاب بكوفيد- 19، منذ افتتاحه في تاريخ 10 أبريل الماضي، ليغلق المستشفى أبوابه، بعد أداء مهمته على الوجه الأكمل.
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