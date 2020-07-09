الامارات | خليفة وأسماء يطلقان متجراً إلكترونياً لبيع الكتب والقصص باللغتين العربية والإنجليزية

شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة وأسماء يطلقان متجراً إلكترونياً لبيع الكتب والقصص باللغتين العربية والإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الطفلان المواطنان خليفة وأسماء متجراً إلكترونياً باسم "ماركيتو" مخصص لبيع الكتب الجديدة والمستخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف غرس روح الثقافة وحب القراءة والمطالعة لدى أقرانهم الأطفال، حيث ساهم المشروع في تطوير مهارات الطفلين في التسوق الالكتروني وأدى إلى وصولهم إلى العالمية واستقبال طلبات الشراء من أطفال في الصين وفرنسا ودول الخليج العربي.

وتفصيلا قال عبد الله الجسمي، والد الطفلان، لـ "الإمارات اليوم"، من سكان منطقة الظيت الجنوبي في إمارة رأس الخيمة، إن أبناءه خليفة سبع سنوات وأسماء ثماني سنوات، أطلقا قبل أسبوعين متجر الكتروني لبيع الكتب الجديدة والمستخدمة باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن روايات وقصص مختلفة، حيث تم التواصل مع دور النشر والموزعين في العالم العربي والأجنبي من أجل توريد وشراء كتب وقصص وإثراء المتجر الالكتروني بالعديد من الثقافات من أجل الانتشار عالميا ومساعدة جميع الأطفال على القراءة والمطالعة وتطوير ثقافاتهم.

وأوضح، أنه دعم فكرة المشروع من أجل تطوير مهاراتهما بالتسويق وريادة الأعمال، إذ يقوم ابنه خليفة في إدارة الموقع الالكتروني وتحميل طلبات الزبائن الرد على الإميلات ومتابعة توصيل الطلبات، فيما تقوم أسماء برسم غلاف الكتب القديمة وكتابة القصص وإدارة عمليات البيع والشراء الالكتروني والرد على الطلبات (أون لاين) واختيار عناوين الكتب ووصف القصص في ملخصات لتقديمها للزبائن القراء.

وأضاف، أنه تم تزويد المتجر بأكثر من 200 كتاب وقصة من مختلف دور لنشر العالمية، حيث يهدف من المشروع إلى غرس ثقافة البيع والشراء وخطوات التسويق، والتعامل مع العملاء وتطوير مهارات التسوق بين جميع الأطفال، ولفت إلى أن فكرة المتجر الالكتروني جاءت لأن التوجه العالمي نحو الشراء الإلكتروني بات حتميا، وأنه قام برفقة زوجته بالعمل على المشروع كمرشدين لطفليه ودعما لهما.

وأشار إلى أن المتجر لاقى رواجا كبيرا ودعما من دور النشر في الإمارات والسعودية والكويت، حيث طلبت دور النشر والتوزيع عرض منتجاتها من الكتب والقصص في المتجر الإلكتروني، وتابع أنه يسعى برفقة طفليه أن يكون هذا الجيل قادر على القراءة والتعلم والريادة في الأعمال وعلى إجراء البحوث في ظل التطور الإلكتروني، مضيفاً أن سعر الكتب يتراوح من 15 إلى 60 درهم حسب نوعية الكتاب والقصة، كما أنه يتم التوصيل لجميع مناطق لدولة مجانا للزبائن في حال تجاوز كمية الشراء أكثر من 100 درهم.

وأوضح، أنه أول ما طلب شراء من المتجر بعد إطلاقه كان لأم مواطنة من سكان مدينة العين، حيث طلبت ثلاث كتب لأطفالها، الأمر الذي أدخل الفرح والسرور على خليفة وأسماء وأقاما حفل في البيع مع بداية أول عملية شراء من المتجر الالكتروني، ولفت إلى أنهما تلقا طلبات من الصين وفرنسا لشراء بعض القصص والكتب الإنجليزية كونها بسعر أفضل من الأسعار المتوفرة في المنصات الإلكترونية الأخرى.

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