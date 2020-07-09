الامارات | برجر غوريلا بقيمة 3 آلاف درهم يثير سخط رواد التواصل الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن برجر غوريلا بقيمة 3 آلاف درهم يثير سخط رواد التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لصاحب مطعم يروج لـ سندويتش برجر بقيمة 3000 درهم، حيث ظهر مالك المطعم عادل واوان عبر السوشيال ميديا وهو يروج لسندويتش البرجر باعتباره الأغلى في الشرق الأوسط الأمر الذي أثار سخط رواد التواصل الاجتماعي.

وقالت مديرة مطعم واوان مصلز، سماح صالح، لـ "الإمارات اليوم"، إن إدارة المطعم قررت أمس إطلاق برجر غوريلا بقيمة 3 آلاف درهم كأغلى برجر في الشرق الأوسط، بعد افتتاح المطعم منذ ثلاثة أشهر، ولفتت إلى أن ارتفاع سعر البرجر جاء بسبب المكونات النادرة التي تم يحتويها برجر غوريلا، ولفتت إلى أنه السندويتش مكون من صلصة نادرة تم اختيارها بعناية من مناطق ومزارع بعيدة في العالم كان من الصعب الحصول عليها.

وأشارت إلى أن لحم البرجر تم استيراده من استراليا وهو من اللحم البقري النادر ويطلق عليه اسم الواقيو الذي يتغذى على مكونات خاصة، ولا يتوفر هذا النوع من البقر إلا في استراليا واليابان، وان ارتفاع سعره السبب الرئيس لارتفاع سعر البرجر.

وأوضحت، أن إدارة المطعم حاولت طرح المنتج في الدولة ليناسب جميع الفئات ومتطلبات السوق في تنوع الوجبات الغذائية، ولفتت إلى أنه فور إطلاق المطعم للبرجر المميز تفاعل عدد كبير من محبي هذه النوعية الغالية من الوجبات حيث تم تبيع عدد كبير منها في اليوم الأول من إطلاقه.

وأشارت إلى أن المطعم لديه ترخيص مسبق من الجهات المختصة في إمارة رأس الخيمة، لإطلاق نوعية البرجر بقيمة 3000 درهم، كما أن المطعم لديه قائمة بالوجبات السريعة التي يتناسب سعرها مع أسعار الوجبات في مختلف مطاعم الدولة بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية لكل زبون.



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