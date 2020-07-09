الامارات | توصيل خدمات الكهرباء والمياه بالشارقة خلال 3 ساعات في أربع مناطق

شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل خدمات الكهرباء والمياه بالشارقة خلال 3 ساعات في أربع مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم في كلمته خلال الاحتفال بتكريم الدفعة السادسة من المسرعات الحكومية أن الهيئة تعمل وفق توجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأن يكون الإنسان محور التنمية، وتحت هذا الشعار تم تشكيل فريق عمل للعمل مع المسرعات الحكومية وحقق الفريق إنجاز كبير خلال 100 يوم في الوصول لتوصيل الخدمات في أربعة مناطق بالشارقة خلال 3 ساعات فقط من فتح طلب التوصيل الدائم وذلك بعد ان كانت تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر وتشمل المناطق تلال والمنطقة الحرة لمطار الشارقة والمنطقة الحرة بالحمرية ومويلح التجارية .

وأشار إلى أن الهيئة ستستمر في العمل مع مبادرة المسرعات الحكومية في مرحلة الاستدامة من خلال الاعتماد على المنصات الإلكترونية والذكية والعمل عن بعد لوضع مزيد من الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة .

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تحقيق الريادة والتميز في مجالات عملها ، وتمتلك إماكانيات ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يؤهلها لتحقيق التقدم والتطور والتنمية في كافة مجالات عملها، وتطوير آليات عمل مستقبلية وفق رؤية طموحة، تعتمد على الابتكار والشراكة وتركز فيه على تحقيق أفضل النتائج حيث تم تطوير توصيل الخدمات للملاحق السكنية خلال 24 ساعة فقط بعد أن كان يستغرق أكثر من 6 أشهر ومن خلال إجراءات معقدة تم تبسيطها ليتم إنجازها خلال 24 ساعة.

وأشاد بالنتائج التي تحققت من خلال تضافر الجهود مع مبادرة المسرعات الحكومية وعدد من الجهات المختلفة وثمن تعاون الشركاء الاستراتيجيين الذين قدموا تسهيلاات وتيسيرات بلتجاوز التحدي وهم بلدية الشارقة وهيئة المنطقة الحرة وتلال والمنطقة الحرة بالحمرية.

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وأوضح أن الهيئة تعمل على تقديم أفضل الخدمات ، لتسهيل حياة الناس وتحقيق سعادتهم، من خلال العمل كفريق واحد عالي الكفاءة والإنتاجية، يتبنى الابتكار وتحقيق الإنجازات التي تتخطى المستهدفات والتطلعات، من خلال توفير خدمات متكاملة، تختصر الوقت والجهد، وتلبي الاحتياجات بأعلى درجات الفعالية ومواكبة التحول الرقمي في إنجاز المعاملات.

وأشار مدير إدارة التميز محمد عبدالله إلى أن تحدي تحسين خدمات توصيل الكهرباء والمياه والغاز من خلال خفض مدة توصيل الكهرباء للمباني الجديدة في المناطق الأربعة بإمارة الشارقة لتصل إلى 3 ساعات بدلا من تجاوزها ثلاثة أشهر تم بالتعاون مع كافة إدارات الهيئة وعدد من الجهات الأخرى.

وأكد أن الهيئة تعمل وفرت كافة الامكانات اللازمة لنجاح التحدي وتحقيق أهدافه خلال المدة الزمنية المحددة وسيكون هذا الانجاز اضافة لما تقدمه الهيئة من خدمات لسكان إمارة الشارقة وسيعمل على جذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية لهذه المناطق

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