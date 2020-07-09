سلسة الإمداد العالمية لـ "شنايدر إلكتريك" تحصد جائزتين مرموقتين في حفل "جارتنر 2020"

: أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، عن فوزها بجائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز جارتنر – "بور أوف بروفيشن 2020 - Gartner’s 2020 Power of the Profession awards" الذي "يحدد ويكرم أفضل المبادرات والمواهب في مجال سلاسل الإمداد خلال الأثني عشر شهراً الماضية التي تساعد على الارتقاء بمجال سلسلة الإمداد". وحصدت شنايدر إلكتريك خلال الحفل الذي أقيم في ندوة مباشرة عبر الإنترنت يوم 17 يونيو 2020 جائزة "أفضل مبادرة في مجال الأعمال" عن "مبادرة اللوجستيات الذكية" إضافة إلى جائزة "أفضل إنجاز في سلسلة الإمداد المعروضة".

وقال مراد تمود، النائب التنفيذي للرئيس لسلسلة الإمداد العالمية في شنايدر إلكتريك: "يسعدنا حقاً الفوز بهاتين الجائزتين تكريماً "لمبادرة اللوجيستيات الذكية" التي أطلقناها. ونعتقد أن جهودنا التي نبذلها لقيادة التحول في مجال سلسلة الإمداد تسير بشكل جيد، ما يمنح فريقنا الإلهام للمضي قدماً في برنامج سلسلة الإمداد 4.0 المتصلة والمستدامة بالتعاون مع شركائنا لعملائنا. وتمثل جائزة "أفضل مبادرة في مجال الأعمال خلال العام" دليلاً على ريادتنا في مجال التحول الرقمي إضافة غلى التزامنا بتقديم كافة أشكال الدعم لعملائنا".

يُشار إلى أن عمليات سلسلة الإمداد العالمية لشركة شنايدر إلكتريك التي تضم 200 مصنع في 44 دولة إضافة إلى 97 مركز توزيع، شهدت اعتباراً من عام 2019 تمكن قوتها العاملة التي يتجاوز عددها 86000 عامل من إدارة والتعامل مع أكثر من 291000 مرجع ومعالجة أكثر من 150.000 خط طلب يومياً.

لا يعتبر تحديد أو اختيار أي فائز بجائزة جارتنر أو متأهل للمراحل النهائية بمثابة مصادقة من جانب مؤسسة جارتنر على أي مورد أو منتج أو خدمة.