الامارات | "التربية": نتائج صف 12 اليوم الساعة 4 عصراً

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية": نتائج صف 12 اليوم الساعة 4 عصراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم، بأنه من المقرر الإعلان اليوم عن نتائج طلبة الصف الثاني عشر في تمام الساعة الرابعة عصرا، عبر بوابة الطالب، ولجميع المسارات، باستثناء مسار التعليم المستمر المتكامل ( مسار الدراسة المنزلية - مسار الدراسة الأكاديمية ) الذي سيتم الاعلان عنه غداً، فيما سيتمكن الطلبة من الحصول على الشهادات بعد يومين من إعلان النتيجة.

من جهة أخرى، قررت الوزارة تنظيم برنامج الفصول الصيفية الذكية الخاصة بمادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية أو كلاهما، كفرصة ثانية للطلبة، لتحسين المستوى من خلال الالتحاق بهدف رفع أدائهم بما يسهم في إمكانية التقدم للدراسة الجامعية، عازيةً ذلك إلى أن تحقيق الدرجات المطلوبة في اختبار الإمارات القياسي (امسات) الخاص بطلبة الثاني عشر، يعد شرطا لقبول والتحاق الطالب بالجامعة، ولأن هناك عددا من الطلبة الذين لم يحققوا المجموع الذي يؤهلهم لذلك.

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