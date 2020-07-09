الامارات | شرطة رأس الخيمة تعثر على طفلة تغيبت عن منزل ذويها

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تعثر على طفلة تغيبت عن منزل ذويها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام العمليات في شرطة رأس الخيمة، العميد عبدالله علي منخس، إنه تم التعامل، خلال اليومين الماضيين، مع خبر متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بأن طفلة آسيوية الجنسية، تبلغ من العمر 13 عاماً، قد تم اختطافها من منزل ذويها، ولم تعد حتى ساعة ورود بلاغ التغيب إلى الشرطة من خلال والد الطفلة.



وأضاف العميد منخس أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل ميداني من قسم التحريات والجريمة المنظمة، للوقوف على الحيثيات والبحث والتحري المكثف في كل مناطق الإمارة، وقد أكدت التحريات المبدئية أن الطفلة المفقودة موجودة في إمارة الشارقة بإرادتها، وهي بصحة جيدة.

وقال العميد منخس: "من خلال إجراءات الاستجواب وأخذ المعلومات الأولية بعد استرجاع الطفلة، اتضح بأنها فعلاً قد خرجت من المنزل بإرادتها، وعند أخذ أقوالها حول سبب خروجها قالت إنها غادرت المنزل بسبب ظروف أسرية".



وأوضح العميد منخس أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إحالة الملف للنيابة العامة حسب الإجراءات المتبعة، داعياً الجمهور إلى عدم تداول الشائعات، ونشرها ما يسبب إرباكاً، وفوضى في المجتمع، وضرورة تقصي الحقائق، والتواصل مع الجهات المختصة قبل نشر أي خبر لا يمت إلى الحقيقة بصلة كي لا يتعرض الشخص للمساءلة القانونية.

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