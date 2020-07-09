الامارات | إقبال متزايد على خدمة «الشرطة في هاتفك»

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متزايد على خدمة «الشرطة في هاتفك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية أن استخدام الجمهور لخدمة «مركز الشرطة في هاتفك» ارتفع، خلال أشهر تطبيق برنامج التعقيم الوطني، في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، بنسبة 292%، إذ مكنت أفراد الجمهور من تقديم البلاغات عن بُعْد.. من أي مكان، وفي أي وقت.

وقال نائب مدير عام الشرطة الجنائية في وزارة الداخلية، رئيس أمانة «مركز الشرطة في هاتفك»، العميد عبدالعزيز الأحمد، لـ«الإمارات اليوم»، إن خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» تعد من الخدمات الفريدة في المنطقة والعالم، وتعمل على تقريب وتسهيل الخدمات الشرطية للمتعاملين.

وأضاف أن البلاغات تنوعت بين تبليغ عن مفقودات، وإعطاء شيك دون رصيد بسوء نية، والاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، وعدم دفع أجرة خدمات وسيلة نقل، والسب، إلى جانب خدمات عدة في قطاعي المرور والدفاع المدني، والتي تقدمها الوزارة عبر التطبيق الذكي.

Advertisements

وأكد أن الدوائر والإدارات الشرطية تتعامل باحترافية مع البلاغات المقدمة عبر خدمة «مركز الشرطة في هاتفك»، لافتاً إلى تعزيز مسيرة التطوير، من خلال تبني الخطط والبرامج، التي تعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار، وتوفير بيئة عمل محفزة، ما ينعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة العمل الأمني والشرطي.

وتابع الأحمد أن الخدمة تتيح الإبلاغ عن الجرائم هاتفياً، عبر خطوات سلسة، كما أنها توفر التبليغ والشكاوى الجنائية، وعدداً آخر من الخدمات بطريقة سريعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news