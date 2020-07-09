الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كمامة

رصد متسوّقون إهمال بعض الأفراد في الأماكن المزدحمة والمغلقة، بإنزال الكمامة عند منطقة الفم، دون تغطية الأنف، الأمر الذي يخالف التعليمات الصحية المعلنة، مطالبين بفرض عقوبة على عدم الالتزام بارتدائها بالشكل الصحيح.

فحص

اقترح موظفون، تمديد صلاحية نتيجة فحص «كوفيد-19»، الذي يخول حامله الدخول إلى إمارة أبوظبي، إلى أسبوع بدلاً من 48 ساعة، حتى يتمكنوا من إجراء الفحص بشكل مرن والتوجه إلى أعمالهم وزيارة أسرهم.

تأخر

شكا متعامل لدى شركة «أورينت» للتأمين، عدم اكتراث موظفي خدمة العملاء بطلب تجديد التأمين الطبي لعاملة منزلية تحت كفالته، مؤكداً أن تأخر الشركة في التعامل مع طلبه تسبب في انتهاء فترة السماح المتاحة لتجديد التأمين الطبي للعاملة، ومن ثم طلبت الشركة التقدم بطلب جديد للتأمين، وحينما وافق العميل، لم يتم إرسال نموذج الطلب إليه من قبل الشركة رغم مرور أكثر من شهر.

مجموعات

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وجد قراء أنفسهم ضمن مجموعات على تطبيق «واتس أب» بعنوان «أغيثوني»، يطلب فيها أشخاص مساعدات مالية، بعد أن يقوموا بإرسال مجموعة من الصور التي تشير إلى معاناتهم. وتساءل القراء عن مدى قانونية هذا الأمر؟

اقتراح

اقترح متعاملون مع مزودي خدمات الاتصالات، بنظام الفاتورة، ترحيل الدقائق وباقات الإنترنت غير المستخدمة إلى الشهر التالي، وذلك حفاظاً على حق المستهلكين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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