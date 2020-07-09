الامارات | 3 سنوات لشقيقتين تعاطيتا مؤثرات عقلية في كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سنوات لشقيقتين تعاطيتا مؤثرات عقلية في كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة كلباء على متهمتين خليجيتين (شقيقتان)، (33 عاماً، و24 عاماً)، بالعقوبة المشددة، وهي السجن ثلاث سنوات، بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية.

ووجهت النيابة العامة تهمة تعاطي مواد مؤثرة بالعقل للمتهمتين بعد ضبطهما عبر التحريات ومصادر خاصة، وهما تتعاطيان هذه المواد، مطالبة بإنزال أشد العقوبة عليهما، حتى تكونا عبرة لمن يتعاطين المؤثرات العقلية.

وبمواجهة هيئة المحكمة للمتهمتين بالتهمة المنسوبة إليهما، أنكرتا تعاطي المؤثرات العقلية، وطالبتا ببراءتهما والرأفة والرحمة في إصدار الحكم عليهما.

Advertisements

وأدانت المحكمة المتهمتين، عبر تقرير مختبر الطب الشرعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news