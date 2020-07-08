الامارات | "التربية" تحجب شهادات 4250 طالباً في الصف 12 حتى الانتهاء من المخيم الصيفي

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تحجب شهادات 4250 طالباً في الصف 12 حتى الانتهاء من المخيم الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة التربية والتعليم تعليق شهادات نتيجة نهاية العام الدراسي (2020/2019) لأكثر من 4250 طالباً وطالبةً في الصف الثاني عشر، حتى ينتهوا من الدورة الصيفية، وإعادة اختبار الإمارات القياسي (إمسات).

ودعت وزارة التربية والتعليم مديري عدد من المدارس في دبي والإمارات الشمالية، في تعميم أصدرته ووزعته على المدارس أمس، وحصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، إلى إبلاغ الطلبة المستهدفين، وتشجيعهم على ضرورة حضور الدورة الصيفية الخاصة بمادة الرياضيات أو اللغة الإنجليزية أو كلا المادتين وذلك لرفع أداء الطلبة المذكورين وضمان وصولهم للمستوى المطلوب منهم عند التخرج من الثانوية العامة.

وحددت الوزارة في كشف الأسماء المرفق بالتعميم أسماء الطلبة ومدارسهم، والمادة التي يتوجب على الطالب حضور مخيمها الصيفي، وتشير كلمة "نعم" في عامود الرياضيات أو اللغة الإنجليزية إلى الدورة التي يجب على الطالب أن يحضرها، وكذلك يجب على الطلبة الذين لم يسجلوا من قبل، حضور كلتا الدورتين.

وشددت الوزارة على ضرورة مشاركة المنشور (كشف الأسماء) المرفق مع الطلبة وتشجيعهم بقوة على التسجيل قبل 14 يوليو. حيث ستبدأ المخيمات الافتراضية للدورات في 19 يوليو، مضيفة أنه "سـيتم بـث الفصول الافتراضية للدورات عبـر الإنترنـت، وسـيتم اتباع أسلوب المحاضرات، والتعلم عن بعد التفاعلي، والدراسة الذاتية الموجهة عن بعد".

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وأوضحت الوزارة أن المخيم الصيفي هو فصول صيفية في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية لطلبة الصف الثاني عشر، بهدف تحسين المستوى في هاتين المادتين.

وكانت الوزارة حددت اليوم (الخميس) موعداً لإعلان نتائج الصف الثاني عشر لطلبة المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، سيكون، لافتةً إلى أنها ستزود الطلبة بنتائجهم عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، ومن خلال نظام درجات الطالب "المنهل".

وحددت الوزارة، في تعميم أصدرته أخيراً، موجهات وتنظيمات عاماً عدة لإصدار شهادات نهاية العام الدراسي (2020/2019) إلكترونياً، إضافة إلى وصف مكونات ومسمى شهادة الصف الثاني عشر لمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، إضافة إلى المواصفات الفنية للشهادة الدراسية التي تصدر إلكترونيا من نظام المنهل للصفوف 1 -12، ومكونات الشهادة (البيانات والدرجات).

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