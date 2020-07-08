الامارات | خلو 4 فنادق من مصابي كورونا في إمارة رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن خلو 4 فنادق من مصابي كورونا في إمارة رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف القائد العام لشرطة رأس الخيمة، رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، لـ"الإمارات اليوم"، عن خلو أربعة فنادق في إمارة رأس الخيمة من أصل خمسة من مصابي كورونا نتيجة تعافيهم وبعد قضائهم فترة الحجر مدة 14 يوما إثر الاشتباه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا.

وأوضح، أنه يوجد في أحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي 27 مريضا يخضعون للرعاية الصحية، ولفت إلى أن خلو أربع فنادق مخصصة للحجر الصحي من أصل خمسة، ساهم في انخفاض عدد المخالطين للمصابين بالفيروس، نتيجة حفاظ الجمهور على التباعد الاجتماعي والتزام بارتداء الكمامات القفازات وبالإجراءات الوقائية، مضيفاً أن التزام أفراد المجتمع سيؤدي إلى الحد من انتشار كورونا وتراجع عدد الحالات المصابة بشكل لافت.

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