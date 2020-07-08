اخبار الخليج / اخبار الإمارات

وزير خارجية إثيوبيا يثمن دعم دولة الإمارات لبلاده لمساعدتها على مواجهة كورونا 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع جيدو أندارجاشيو وزير خارجية إثيوبيا علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها التجارية والاستثمارية والصحية والأمن الغذائي. كما تناول الاتصال الهاتفي عددا من ‎القضايا الإقليمية والدولية ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وبحث الجانبان تطورات جائحة فيروس المستجد "كوفيد - 19" بشكل عام وفي قارة أفريقيا على وجه الخصوص. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة، مشيرا إلى الحرص على تعزيز مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما. من جانبه أكد جيدو أندارجاشيو تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات وذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين. وثمن دعم دولة الإمارات لبلاده لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19".
Advertisements

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا