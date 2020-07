حوّل شغفك إلى فن: مجموعة ليغو تضع فنّ البوب الشعبي بمتناول البنائين الراشدين

أطلقت مجموعة ليغو اليوم لوحات جديدة للتعبير الإبداعي بالتعاون مع شركائها حيث تم تصميم أربع مجموعاتLEGO® Art جديدة بطريقة مختلفة للمبدعين الراشدين الذين يفتخرون بحبهم لثقافة الفن الشعبي وتتيح لهم تحويل شغفهم إلى فن.

ويمكن لمحبي "وارهول" أو ماريلين مونرو أو "ذا بيتلز" أو الشخصيات الشهيرة من Marvel Universe و Star Wars ™ galaxy تكريم شخصياتهم المحببة من خلال إنشاء صورة فنية عنهم بواسطة ليغو وعرضها بكلّ فخر في منازلهم أو مكاتبهم أو حيثما يستمتعون بموسيقاهم أو مشاهدة أفلامهم أو فنونهم.

وتوفر مجموعات LEGO® Art للكبار تجربة إبداعية جديدة لمساعدتهم على الاسترخاء وإعادة التزوّد بالطاقة أثناء تحويلهم قماشة الرسم البيضاء (أو في هذه الحالة القواعد الصغيرة المترابطة) باستخدام مكعبات ليغو. ويمكن إعادة تصور كل مجموعة بعدد من الطرق المختلفة للتعبير عن شخصية كل بنّاء ولمنح الفرصة لعشاق ثقافة الفن الشعبي بتحديث معروضاتهم المنزلية من مجموعات LEGO Art. وتضمّ المجموعات الأربعة الجديدة كلها مكعباً فريداً يميز كل مجموعة من هذا العمل الفني الحقيقي إضافة إلى أداة جديدة تسهّل تعليقها وتبديلها.

ووجد بحث جديد أجرته مجموعة ليغو أنّ 73% من الراشدين يبحثون غالبًا عن طرق جديدة لمساعدتهم على الاسترخاء. ولذلك، زوّدت كل مجموعة LEGO Art بمقطوعة موسيقية مخصصة تشكّل الرفيق المثالي خلال عملية البناء. وتحثّ الألحان الموسيقية الرائعة الخاصة بكل تصميم على الابتكار وهي تحمل توقيع مبدعي Iron Man وStar Wars أو استوحيت من أعمال وارهول و"ذا بيتلز" وهدفها مساعدة البالغين على الانغماس التام في تجربة البناء والاسترخاء أثناء استكشاف حبهم للموسيقى أو الفن أو الأفلام بطريقة جديدة.

ستتوفر مجموعاتLEGO® Art اعتبارًا من 1 أغسطس 2020 بسعر 599 درهماً إماراتياً.

LEGO® Andy Warhol's Marilyn Monroe - بات بإمكان المعجبين بفن البوب الشعبي​​أن يعيدوا ابتكار لوحة أندي وارهول الوردية الزاهية الشهيرة لمارلين مونرو والتي تعود لعام 1967، أو إعادة تصورها بثلاثة ألوان مختلفة باستخدام مكعبات ليغو. وفيما يعدّل عشاق الفن والتصميم شكل العمل الخاص بهم ليتناسب مع مزاجهم الفني، يمكنهم الاستماع إلى معلومات وتفاصيل جديدة حول وارهول من المقرّبين منه الذين عرفوه وعايشوه.

LEGO® The Beatles - يمكن لمحبي الموسيقى وعشاق فرقة "ذا بيتلز" أن يحتفوا بإبداعاتها في المنزل من خلال صورة ليغو لعضو الفرقة المفضل لديهم، سواء أكان جون لينون أو السير بول مكارتني أو جورج هاريسون أو السير رينغو ستار. ويمكن استخدام كل مجموعة لإنشاء أربع صور فريدة أو جمع الأربعة وعرض أعضاء الفرقة كاملة جنبًا إلى جنب. ويمكن للهواة الحصول على مساعدة من أصدقاء فرقة "ذا بيتلز" فيما يستمتعون بالمقطوعة الموسيقية المصاحبة ويستمعون إلى الموسيقى والقصص المتعلقة بالفرقة أثناء البناء.

LEGO® Marvel Studios Iron Man- يمكن لمحبي الأبطال الخارقين اختيار درعهم المفضل للرجل الحديدي Iron Man من بين MARK III أو HULKBUSTER MARK I أو MARK LXXXV مع هذه المجموعة التي تضم 3 خيارات. وبعدها، يمكن للبنائين الاستماع إلى المعلومات المدهشة من خبراءMarvel كجزء من المؤثرات المصاحبة. وبإمكان المعجبين بطوني ستارك الجمع بين ثلاث قطع من المجموعة ذاتها لصنع الرجل الحديدي الأكثر تميزاً.

LEGO® Star Wars™ The Sith™ - استمتعوا بهذه المجموعة التي تضم الأشرار المعروفين القادمين من مجرة​​بعيدة وتحتوي على 3 عناصر. اختاروا بين الصور التي تكرّم the Sith، مع دارث فادر أو دارث مول أو كايلو رن، أو أضفوا المزيد من التميّز إلى العمل الفني من خلال دمج ثلاث مجموعات للحصول على اللوحة الجدارية الأروع لدارث فادر. ويمكن للهواة الاستمتاع بالموسيقى الخاصة بهذه الأفلام وإلى القصص الممتعة لمبتكري Star Wars™ فيما يصنعون لوحتهم الجدارية الملفتة.

وعلّقت لويز إليزابيث بونتوفت، مديرة التصميم الأولى في مجموعة ليغو، قائلة: "نحن نعي أنّ البالغين يرغبون في الترفيه عن أنفسهم بعد يوم من العمل، ولذلك فكرنا في أفضل طريقة لمساعدتهم على الابتعاد عن مشاغل الحياة العملية من خلال تشجيعهم على استكشاف شغفهم المفضل بطريقة إبداعية جديدة. ومن خلال هذه التصاميم المتنوعة، نعتقد أنه يمكننا حثّ عشاق السينما والموسيقى والفنون وهواة التصميم على الانغماس في عالم من الفن والإبداع. ويمكن للراشدين من خلال هذه التجربة الجديدة الاسترخاء وممارسة نشاط بناء ممتع وإنشاء قطعة فنية جميلة توضع على الجدار وتعكس شخصيتهم بشكل مثالي ".

وتعدّ هذه المجموعات الفنية الجدارية الجديدة ثاني ابتكار إبداعي ثنائي الأبعاد تعلن عنه مجموعة ليغو هذا العام بعد طرح LEGO® DOTS ، وهو موضوع جديد يتيح للأطفال التعبير عن أنفسهم بطريقة جديدة مستوحاة من الفنون والحرف اليدوية.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع: www.LEGO.com/art-pr

معلومات أخرى عن المنتجات

يبلغ طول كافة المنتجات لدى اكتمال بنائها 40 سنتم وتتوفر بسعر 599 درهماً إماراتياً

LEGO® Art's Andy Warhol's Marilyn Monroe (31197)

3,332 قطعة

مجموعة بناء فن جداري قابل للجمع 4 في 1 للراشدين

تشمل الموسيقى المصاحبة مقابلات مع جيسيكا بيك، أمينة متحف أندي وارهول وقصصاً من بلايك غوبنيك، ناقد فني ومؤلف كتاب "وارهول"، وهو سيرة ذاتية شاملة.



LEGO® Art's The Beatles (31198)

2,933 قطعة

مجموعة بناء فن جداري قابل للجمع 4 في 1 للراشدين

تشمل الموسيقى المصاحبة مقابلات مع المذيع والخبير في فرقة "ذا بيتلز"، جف لويد، والصحافية البريطانية والمعجبة بفرقة "ذا بيتلز" سميرة أحمد، وقصصاً من نيش كومار، الكوميدي ومقدم البرامج التلفزيونية ومعجب بفرقة "ذا بيتلز".



LEGO® Art's Marvel Studios Iron Man (31199)

3,156 قطعة

مجموعة بناء فن جداري قابل للجمع 3 في 1 للراشدين

ثلاث مجموعات منفصلة يمكن جمعها لصنع لوحة للرجل الحديدي

تشمل الموسيقى المصاحبة مقابلات مع روي طوماس، رئيس تحرير Marvel السابق وقصصاً من آلكس غراند، الخبير في Marvel ومضيف بودكاست Comic Book Historians.



LEGO® Art's Star Wars™ The Sith™ (31200)

3,395 قطعة

مجموعة بناء فن جداري قابل للجمع 3 في 1 للراشدين

ثلاث مجموعات منفصلة يمكن جمعها لصنع لوحة لدارث فادر

تشمل الموسيقى المصاحبة مقابلات مع دوغ شيانغ، نائب الرئيس والمدير الإبداعي التنفيذي في Lucasfilm وقصصاً من غلين ديلو، مبتكر تصميم كايلو رن الذي رأيناه في أفلام Star Wars.