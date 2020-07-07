"إمداد" تقدّم خدمات تطهير رائدة لمقر "الهلال الأحمر الإماراتي" في دبي

: قامت مجموعة "إمداد"، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية والتي تتخذ دبي مقراً لها، بتوفير مجموعة من خدمات التطهير لمقر "الهلال الأحمر الإماراتي" في منطقة عود ميثاء بإمارة دبي. ويأتي ذلك كجزءً من التزامها بالمساهمة في بناء مجتمعات نظيفة وآمنة وصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الإطار وفّرت "إسناد"، الشركة التابعة لمجموعة "إمداد"، والتي تقدم مجموعة شاملة من خدمات توريد العمالة الماهرة وخدمات التنظيف المتخصصة والعامّة، حزمة من خدمات التطهير الرائدة في السوق لجميع مرافق مقر "الهلال الأحمر الإماراتي" وذلك لتأمين بيئة آمنة للموظفين والزوار. ويعمل فريق متميّز من الخبراء المحترفين من شركة "إسناد" على تبني تقنيات وأجهزة حديثة واستخدام مبيدات حيوية صديقة للبيئة ومتوافقة مع إرشادات بلدية دبي والتي تخولهم من تقديم هذه الخدمات. كما وقدّمت الشركة مؤخراً مجموعة من خدماتها إلى كل من "مركز سعادة كبار المواطنين" التابع لـ "هيئة الصحة بدبي" و"مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة" و"جمعية الإمارات لمتلازمة داون".