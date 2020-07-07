الامارات | فريقان من طلبة جامعة خليفة ضمن أفضل 10 فرق عالمية في مسابقة مهندسي السيارات 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن فريقان من طلبة جامعة خليفة ضمن أفضل 10 فرق عالمية في مسابقة مهندسي السيارات 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن تصنيف فريقين من طلبتها ضمن قائمة أفضل 10 فرق عالمية في مسابقة جمعية مهندسي السيارات الدولية 2020 والتي ضمت فرقاً من أفضل الجامعات العالمية، إضافة لكونهما الفريقين الوحيدين على مستوى العالم العربي اللذين اجتازا المسابقة بنجاح وتميز في الأداء الهندسي.

واحتل فريق جامعة خليفة الأول المركز السادس عن الفئة الإجمالية وتم تصنيفه ضمن أفضل ثلاثة فرق عن فئة تصميم التقارير الشفوية، في حين حل فريق الجامعة الثاني في المرتبة العاشرة عن الفئة الإجمالية.

ونظراً للظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، فقد تم عقد مسابقة جمعية مهندسي السيارات 2020 عبر منصة افتراضية تحت عنوان (مسابقة افتراضية لسباق السوبرمايليج المنظم من جمعيه مهندسي السيارات).

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وتركز المسابقة على تخطيط وتصميم وصنع سيارة لشخص واحد ذات ثلاث عجلات وتتميز بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود لاحتوائها على محرك أسطواني واحد يحظى بجميع المواصفات والمعايير التي تتطلبها المسابقة، حيث تتمتع السيارة بقدرتها على اجتياز أطول مسافة من الكيلومترات بمعدل جالون واحد من الوقود. وقد ساهم في تحقيق هذا الإنجاز أيضاً مجموع النقاط التي جمعها الفريق عن التصميم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عارف سلطان الحمادي: "تفخر جامعة خليفة بأن تشارك بفريقين في المسابقة العالمية الأكثر تحدٍّ والتي يشارك فيها الجامعات الأعلى تصنيفاً في العالم كل عام، كما وتفخر الجامعة بمحافظتها على مرتبة متقدمة في التميز الهندسي على مستوى جميع المؤسسات الأكاديمية المشاركة من العالم العربي. هذا الأداء المميز في مسابقة دولية كهذه يعود للجهود التي بذلها أعضاء الهيئة الأكاديمية الخبراء الذين قاموا بتوجيه الطلبة وصقل مهارات الابتكار لديهم وتشجيعهم بشكل مستمر. نبارك لأعضاء الفريقين وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف".

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