مجموعة PuriCare الموسّعة من إل جي تُوفّر تغطية الهواء النقي الشاملة لأي مساحة

استجابةً لاهتمام المستهلكين المتزايد بفوائد الهواء الداخلي النظيف والنقي، تقدم "إل جي إلكترونيكس" مجموعتها الموسعة من حلول PuriCare™ لتنقية الهواء في السوق العالمية. وتوفر المجموعة الكاملة الراحة وظروف الهواء الداخلية الممتازة وتنقيها من التلوث الصناعي أو آثار الأوضاع الجوية المحلية مثل الغبار والعواصف الرملية. وستوفر سلسلة PuriCare الشاملة من "إل جي" الجو الصحي في أي مكان وزمان بفضل النماذج المحمولة التي تعمل بالبطارية وتلك السكنية للمنازل والحلول المصممة لمساحات تجارية أكبر.

قال دان سونغ، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "صُممت مجموعة PuriCare من إل جي لأجهزة تنقية الهواء عام 2020 لتزويد المستهلكين في جميع أنحاء العالم بالهواء النظيف والصحي في أي مكان وزمان. ويختار المستهلكون بفضل وعيهم المتزايد بأهمية الهواء النقي اليوم علامة إل جي للحصول على الحلول الموثوقة وذات المصداقية وجلبها لعائلاتهم، وكُلّي ثقة بأننا على أتم استعداد لتلبية احتياجاتهم".

يستطيع أي مستهلك التعرف على طرازLG PuriCare 360° الرائد لتنقية الهواء من "إل جي" عبر تصميم مروحته التي تدور بزاوية 360 درجة وتتيح للجهاز تحديث وتنقية الهواء في المساحات الكبيرة. ويعمل جهاز تنقية الهواء على دفع الهواء المفلتر بسهولة حتى مسافة 7.5 متر بفضل خاصية Clean Booster1 التي ترتفع عند تشغيلها وتدور لتوزيع الهواء المفلتر في جميع أنحاء الغرفة.

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تتضمن سلسلة PuriCare من "إل جي" أيضاً جهاز PuriCare Mini صغير الحجم والفعال للغاية، وهو حل محمول لتنقية الهواء في أي مكان وزمان. ويساوي جهاز تنقية الهواء المحمول اللاسلكي بحجمه ووزنه زجاجة مياه بلاستيكية نصف لتر، مما يمكنكم من حمله أينما ذهبتم لتنقية هواء البيئة المحيطة لمدة تصل إلى ثماني ساعات بعد شحنه لمرة واحدة.2

كما أضافت العلامة إلى مجموعتها الموسّعة لحلول الهواء عالية الجودة نموذج تجاري جديد يمكنه تغطية المساحات الداخلية التي تصل إلى 158 متر مربع بسهولة.3 وهو مثالي للمساحات الكبيرة كأمكنة العمل وصالات الاستراحة وغرف الاجتماع والكافتيريا، ويمتاز هذا الجهاز القوي بمروحتين قويتين لإيصال الهواء النظيف باستمرار وسرعة حتى مسافة 12 متر.4

يتوفر كل من LG PuriCare 360° وPuriCare Mini حالياً في متاجر التجزئة الفعلية وعبر الإنترنت في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين، بينما سيكون طراز PuriCare التجاري متوفر محلياً اعتباراً من الربع الثالث من عام 2020.