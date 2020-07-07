بلدية دبا الحصن تُحصن موظفيها قبل العودة لمقر العمل

أكد سعادة طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن أن البلدية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الحكومية المختصة، لضمان أمن وسلامة الموظفين والمراجعين قبل العودة للعمل في مبنى البلدية.

وأوضح سعادته أن البلدية قامت بعملية تعقيم شاملة للمبنى قبل بدء استقبال الموظفين، ووضعت الحواجز الضرورية الكفيلة بتحقيق مبدأ التباعد الجسدي بين الموظفين أنفسهم، حيث تم اعداد مبادرة باسم المكاتب الاحترازية والتي تعتبر مكاتب إضافية تشغيلية ضمن الاشتراطات الاحترازية المطلوبة، ومن جهة أخرى يتم الاستعداد في تجهيز قسم اسعاد المتعاملين والتي يتكفل في خدمة المتعاملين الكترونيا.

كما قامت البلدية بتوزيع وسائل التعقيم في كافة مرافقها وأقسامها المختلفة، مشددة على ضرورة التزام الموظفين والمراجعين باتخاذ كافة وسائل الحماية مثل ارتداء الكمامات الصحية، ولبس القفازات حيث لا يسمح لأي مراجع بدخول مبنى البلدية بدون ارتداء هذه الوسائل الوقائية اللازمة من أجل ضمان صحتهم وسلامتهم.

وأضاف اليحيائي أن صحة وسلامة السكان هو أولوية قصوى لنا في عملنا، ومن هذا المنطلق وتوجيهات المجلس التنفيذي فقد علقت البلدية كافة الفعاليات والأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها في العادة، مثل مهرجان المالح البحري وغيرها من الفعاليات المجتمعية التي تنفذها البلدية في مثل هذا الوقت من السنة، وسيبقى وقف هذه الفعاليات قائماً حتى انقضاء الجائحة، وعودة الحياة إلى طبيعتها في المستقبل القريب بإذن الله تعالى